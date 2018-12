Ci avviciniamo a Glass.

M Night Shyamalan ha rivelato che Glass sarà ben comprensibile anche alle persone che non hanno visto i due film precedenti, ma ha anche aggiunto che ha raggruppato elementi di Split e Unbreakable all’interno di questo nuovo film.

Ci fidiamo del signor Shyamalan, cavolo quanto è difficile scrivere il suo nome, ma abbiamo pensato di delineare alcune cose riguardo al film. Sotto trovate dei dettagli sulla trama di Unbreakable e Split e questi vi aiuteranno a capire al meglio Glass. Occhio agli Spoiler.

Unbreakable – chi sono David Dunn ed Elijah Price?

Il quarto film di Shyamalan dal titolo Unbreakable ci ha presentato David Dunn (Bruce Willis), l’unico sopravvissuto di un incidente ferroviario in cui sono morti tutti gli altri 131 passeggeri.

La cosa strana dell’incidente: David non ha riportato alcun tipo di ferita.

Questo porta il protagonista da Elijah Price (Samuel L Jackson), nato con una malattia rara (Osteogenesi imperfetta) che è costretto a muoversi attraverso la sedia a rotelle. Ha le ossa estremamente fragili e facilmente fratturabili. Questo non gli ha impedito di diventare un mercante d’arte. Nel film lo vediamo alla ricerca di qualcuno che è l’esatto opposto di lui, qualcuno “indistruttibile”.

Il figlio di David, Joseph (Spencer Treat Clark), è convinto che suo padre sia un supereroe e David inizia a sfidare se stesso mentre Elijah sembra ossessionato dall’idea di scoprire se David sia mai stato ferito nella sua vita – o addirittura malato. David ricorda un episodio: è quasi annegato quando era più giovane, ma Elijah lo avverte dicendo che questa è la sua debolezza da supereroe, il suo tallone d’Achille.

Mentre David si spinge oltre i limiti della natura umana scopre di avere un talento in più: può vedere quali crimini la gente ha commesso semplicemente toccando le persone.

Questo nuovo talento porta David a scoprire che Elijah è stato colui che ha causato l’incidente ferroviario in cui è sopravvissuto, oltre a numerosi altri disastri. Stava cercando una persona come David così da poter essere il super cattivo con il soprannome di Mr Glass.

Nei titoli di coda scopriamo che Elijah è stato segnalato alla polizia da David ed è rinchiuso in un istituto per criminali pazzi.

Split – qual è la Bestia?

Andiamo avanti di 16 anni e Shyamalan ha scatenato la Bestia con il geniale horror psicologico Split.

Il film – trovate qui la recensione di Split – si apre con il rapimento di tre adolescenti, tra cui Casey (Anya Taylor-Joy). Incontriamo presto il loro rapitore: Kevin Wendell Crumb (James McAvoy), un uomo che soffre di disturbi dissociativi della propria identità.

La terapeuta ha identificato 23 personalità distinte che vivono all’interno di Kevin, tra cui la materna Patricia, il bambino di nove anni Hedwig e la personalità dominante Dennis. C’è anche una personalità 24 chiamata “La Bestia” che conferisce una forza sovrumana a Kevin. Attraverso questa Dennis uccide la sua terapeuta e gli amici di Casey, Claire e Marcia.

Prima di morire, la terapeuta di Kevin nomina Casey con il suo nome completo, che gli permette di controllare la sua personalità per la prima volta in due anni. Supplica Casey di sparargli e lo fa una volta che la Bestia riprende il controllo, ma ha poco effetto finché la Bestia non vede le cicatrici di Casey.

Trama di Glass – cosa possiamo aspettarci?

Glass ci mostrerà David, Elijah e Kevin rinchiusi nella stessa struttura.

Sono stati curati dalla dottoressa Ellie Staple (Sarah Paulson), una psichiatra specializzata nel trattamento di pazienti convinti di essere esseri superuomini. Dai trailerpossiamo affermare con sicurezza che i tre non trascorreranno tutto il tempo all’interno della struttura e pare che Elijah con Kevin o, più specificamente, la Bestia, siano i super cattivi.

È facile capire perché la Bestia si rapporti con Elijah, ma quest’ultimo vuole davvero che la Bestia abbia successo o vuole solo che David diventi finalmente il supereroe che crede di essere?

Da Unbreakable David sembra aver preso il soprannome diThe Overseer, quindi c’è una possibilità che potrebbe aver portato avanti i suoi lavori di vigilanza.

Ma questi tre non sono le uniche stelle che appariranno in Glass. Ci sarà anche Casey, il figlio di David, la madre di Elijah Mrs Price (Charlayne Woodard) e sarà curioso capire quale ruolo dovranno interpretare all’interno del film.

Non preoccupatevi presto avremo tutti i dettagli.

Glass uscirà nei cinema il 18 gennaio 2019.