“Stavo correndo per New York con una calzamaglia verde”.

Ha detto così Will Ferrell parlando della produzione di Elf.

Ora però Elf è un grande classico di Natale.

Ferrell interpreta Buddy nell’amato film, che da noi si intitolaElf – Un elfo di nome Buddy, che segue il suo viaggio mentre si sposta dal Polo Nord a New York per rintracciare il suo vero padre.

Ma nonostante sia diventato un pilastro della stagione natalizia, Ferrell ha rivelato come inizialmente temesse che potesse far deragliare la sua carriera.

In una puntata del The Late Late Show, Corden ha detto a Ferrell che si trattava di un “film brillante”, prima di chiedere all’attore se al periodo nutriva delle riserve iniziali.

“Sì, ci sono stati alcuni momenti in cui ho nutrito dei dubbi sul successo di Elf”, ha risposto Ferrell.

Continuando:

“Le prime due settimane di riprese sono state girate negli esterni di New York e quindi, sai com’è, correvo per la città in calzamaglia verde.”