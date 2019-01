Dopo il debutto dal vivo dei nuovi brani dei Florence and The Machine, sono state rilasciate le versioni studio dei nuovi brani intitolati Moderation e Haunted House.

L’uscita dei nuovi singoli è stata posticipata di 12 giorni dopo il loro spettacolo dal vivo del 12 gennaio presso la RAC Arena di Perth.

Il brano Moderation si differenzia dal solito sound del gruppo: la struttura musicale presenta una chitarra aggressiva e un’introduzione in base di percussione che mantiene il brano ritmato. Per quanto riguarda Haunted House, è un brano su base melodica, sia vocale che di pianoforte.

Ascolta qui di seguito i brani dei Florence and The Machine:

Il brano Moderation è stato scritto durante lo stesso periodo in cui Florence stava lavorando all’album High As Hope, ma non si collegava al tema della registrazione. Ed è proprio dall’uscita del loro quarto album, lo scorso giugno, che si attendevano i nuovi brani di Florence.

L’album è stato nominato per la categoria Best Album alla cerimonia del Brit Award (sabato 12 gennaio), e per la categoria Best Female.

“Si tratta di raggiungere l’esterno ed essere attraversati da qualcuno che non ti può dare ciò che vuoi, ma il ritornello proviene da un ricordo d’infanzia sull’essere rimproverato in chiesa.”

Questo è ciò che ha affermato la cantante su Apple Music’s Beats 1.

Want me to love you in moderation

Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention I just have to see it through You got me looking for validation Passion’s new Want me to love you in moderation Well, who do you think you’re talking to?

Then bow your head in the house of God And little girl, who do you think you are? You think you need it, you think you want love You wouldn’t want it if you knew what it was Moderation Moderation Moderation (Ooh)

I’ve never made it with moderation No, I’ve never understood All the feeling was all or nothing And I took everything I could Can’t hold it back, I can’t take the tension Oh, I’m trying to be good Want me to love you in moderation Well don’t you know, I wish I could

Then bow your head in the house of God And little girl, who do you think you are? You think you need it, you think you want love You wouldn’t want it if you knew what it was Moderation Moderation Moderation

Girl, you better learn (I just can’t win) Can’t hold it in (Can’t hold it in) And girl, you better learn (I just can’t win) And I just can’t win (Can’t hold it in) ‘Cause I don’t see the worth (I just can’t win) I don’t see the worth And I’m still tryna figure out if it Always, always, always has to hurt (Ahh, ahh, ahh)

You want love Moderation Moderation Moderation Moderation

Haunted House