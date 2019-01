Da oggi in radio il nuovo singolo di Guè Pequeno ft. Frah Quintale “2%”.

Il nuovo singolo di Guè Pequeno ft. Frah Quintale 2% tratto dall’album di Guè “Sinatra” è da oggi in radio ed è stato pubblicato anche il video ufficiale.

L’album, già certificato Oro, è prodotto da Sixpm e co-prodotto da Charlie Charles.

Il singolo precedente, “Bling Bling (oro)”, già hit e contenuto anch’esso in “Sinatra”, ha totalizzato finora più di 14 milioni di stream su Spotify. Inoltre, Guè Pequeno è stato il quarto artista italiano più streammato del 2018.

Venerdì 8 febbraio Guè salirà sul palco del Festival di Sanremo come ospite di MAHMOOD sul brano “SOLDI” per la serata dedicata ai duetti.

Testo 2% Gue Pequeno e Frah Quintale

Se ti chiamo, mi dà spento

Non ti ho vista in strada e in Insta, già da tempo

Ma se mi prendi la mano

Tu mi riaccendi col cavo

E mi ricarichi anche se non stato bravo

Se non ti attacchi ormai lo sai mi sto spegnendo

Fai veloce perché sono al due percento

Al momento no, che non ci sto più dentro

E pensavo, e pensavo, baby

Mi scuso, anche se è tardi per la mia pazzia

Ho confuso la realtà con la fantasia (yeah yeah)

Ora sono rimasto senza batteria (yeah yeah)

Tu mi hai lasciato in strada senza autonomia

E pensavo a quando, baby, io ti ho, bene bene (bene bene)

Prima di male male, insieme se da lune a vene (si da lune a vene)

La mia tipa non l’avevo mai postata

La mia vita è vera, vedi non l’avevo mai impostata (mai)

Cuore nero il mio, si abbina ai tuoi capelli

I soldi non fanno contenti, piangi anche con lenti Fendi (brr)

Io non volevo il mondo, mi bastavi tu

Ora mi sento così blu

Ma se mi prendi la mano

Tu mi riaccendi col cavo

E mi ricarichi anche se non stato bravo

Se non ti attacchi ormai lo sai mi sto spegnendo

Fai veloce perché sono al due percento

Al momento no, che non ci sto più dentro

E pensavo, e pensavo, baby

Mi hai obbligato a non vederti, a non telefonarti (yeah yeah)

Non mi puoi obbligare a non pensarti (yeah yeah)

Mi sono scaricato e sei la causa (yeah yeah)

Quando passi metti il mondo in pausa

Dove ti tocca lui sento male io

Ha inventato l’amore quindi penso che ci odiasse Dio (uuh)

Io chiedo all’alba se ritarda per domani

Le tue mani ancora su di me

Ma se mi guardi negli occhi (ma se mi guardi negli occhi)

Tu ti connetti e mi sblocchi (tu ti connetti e mi sblocchi)

Sai mi manchi come addosso i miei brillocchi (aah)

Se ti chiamo, mi da spento

Non ti ho vista in strada e in Insta, già da tempo

Ma se mi prendi la mano

(ma se mi prendi la mano)

Tu mi riaccendi col cavo

(tu mi riaccendi col cavo)

E mi ricarichi anche se non stato bravo

(anche se non stato bravo, uuh)

Se non ti attacchi ormai lo sai mi sto spegnendo

(Ormai mi sto spegnendo)

Fai veloce perché sono al due percento

(Sono al due percento)

Al momento no, che non ci sto più dentro

(Non ci sto più dentro)

E pensavo, pensavo

Se non ti attacchi ormai lo sai mi sto spegnendo

Fai veloce perché sono al due percento

E al momento no, che non ci sto più dentro

E pensavo