Kate Winslet, dopo aver vinto un Emmy come Miglior Attrice per la serie Mildred Pierce di HBO, torna sul piccolo schermo sempre grazie a HBO che la vuole di nuovo come protagonista nella nuova miniserie in cantiere: Mare of Easttown , co-prodotta con wiip, la casa di produzione indipendente guidata da Paul Lee.

Kate Winslet interpreterà una detective di una piccola città della Pennsylvania, che indaga su di un omicidio locale in un momento molto complicato per la sua vita privata. La Winslet sarà anche produttore esecutivo insieme a O’Connor, Ingelsby, Gordon Gray, alla Mayhem Pictures, a Paul Lee e Mark Roybal.

La “limited series” è stata creata da Brad Ingelsby e diretta da Gavin O’Connor, e con questa definizione s’intende una serie di pochi episodi ma che probabilmente avrà un sequel, cambiando il caso su cui dovrà indagare la protagonista.

Mare of Easttown è l’ennesima dimostrazione di come la Grande Serialità di HBO o Netflix, sia una valida alternativa al cinema, sia per i cachet elevati sia per i tempi di produzione molto duttili che favoriscono gli impegni delle star.

La stessa Kate Winslet ha detto nel 2011

“I’m telling you television is so much harder. It didn’t affect the work ethic in any way other than we had more story to tell, which was a luxury, and less time to work to that goal. But that just meant we were hyper-focused.”

“Ti sto dicendo che la televisione è molto più difficile, non ha influenzato l’etica del lavoro in alcun modo se non che avevamo più storie da raccontare, che era un lusso e meno tempo per lavorare a questo obiettivo. eravamo iperfocalizzati “.