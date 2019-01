“Sola” è il titolo della nuova ballad di Luis Fonsi.

Un ritmo calmo e romantico, il nuovo estratto di Luis Fonsi dal suo album “Vida”. In questo brano Luis canta di aver trovato l’amore della sua vita, la prima donna ad essere riuscita a farlo innamorare.

Ecco come l’ha descritto lui:

“Una ballata con un’essenza romantica e una produzione moderna, minimalista e con influenze R&B e Latin Pop”.

Luis Fonsi accompagneràEros Ramazzottisul palco del Festival di Sanremo nelle vesti di super ospiti.

Ecco il video ufficiale di Sola di Luis Fonsi:

Traduzione in italiano del testo di Sola:

[Strofa 1]

So che non hai bisogno che ti parli dell’amore, lo so

Ma non ne posso più e ti dirò

Che il tuo sguardo mi piace

Lo sognavo e oggi so di chi è

Se vuoi parlare con me, ti chiederò

[Ritornello]

Dimmi che sei sola e che nessuno ti vede come me

Dimmi che le ore non passano se siamo insieme

E ti giuro che se verrai con me

Ti sveglierai sempre con un bacio

E se ti innamorerai, giuro che mi innamorerò

Di te-e-e-e-e, eh

Di te-e-e-e-e

[Strofa 2]

Quando ti ho vista (Quando ti ho vista)

Tutto è andato via in un momento e ho smesso di esistere

Come perso nel tempo

E grazie a te ho ritrovato

La mia voce… è tornata a cantare, lo so bene

Te lo chiederò di nuovo

[Ritornello]

Dimmi che sei sola e che nessuno ti vede come me

Dimmi che le ore non passano se siamo insieme

E ti giuro che se verrai con me

Ti sveglierai sempre con un bacio

E se ti innamorerai, giuro che mi innamorerò

Di te-e-e-e-e, eh

Di te-e-e-e-e

[Ponte]

Quando la notte si trasformerà in un alba

Non mi sono mai innamorato e mi è successo con te

Solo con te

Nella mia vita ho cercato mille ragioni per essere felice

Oggi ho tutto ciò che voglio ed è grazie a te

Tutto grazie a te

Tutto grazie a te, oh-oh

[Ritornello]

Dimmi che sei sola e che nessuno ti vede come me

Dimmi che le ore non passano se siamo insieme

E ti giuro che se verrai con me

Ti sveglierai sempre con un bacio

E se ti innamorerai, giuro che mi innamorerò

Dimmi che sei sola e che nessuno ti vede come me

Dimmi che le ore non passano se siamo insieme (siamo insieme)

E ti giuro che se verrai con me (verrai con me)

Ti sveglierai sempre con un bacio (oh, no)

E se ti innamorerai, giuro che mi innamorerò (mi innamorerò, uh)

Di te-e-e-e-e

Di te-e-e-e-e (Yeh-eh-eh-eh)

Di te-e-e-e-e (che sei sola)

Di te-e-e-e-e (Dimmi che sei sola, che sei sola)

Testo in lingua originale di Sola di Luis Fonsi:

Yo sé que no necesitas que te hablen de amor, yo sé

Pero es que ya no me aguanto las ganas y te diré

Que tu mirada me queda bien

Que había soñado y hoy sé con quien

Si me quieres hablar yo te preguntaré

[Coro]

Dime que estás sola y que nadie te ve como yo

Dime que no pasan las horas si estamos los dos

Y te juro que si conmigo te vas

Siempre con un beso vas a despertar

Y si te enamoras te juro que me enamoro

De ti-i-i-i-i, eh

De ti-i-i-i-i

[Verso 2]

Cuando te vi (cuando te vi)

Todo se fue en un momento y dejé de existir

Como perdido en el tiempo

Y gracias a ti volví a encontrar

Me volvió la voz para cantar, lo sé bien

Te volveré a preguntar

[Coro]

Dime que estás sola y que nadie te ve como yo

Dime que no pasan las horas si estamos los dos

Y te juro que si conmigo te vas

Siempre con un beso vas a despertar

Y si te enamoras te juro que me enamoro

De ti-i-i-i-i

De ti-i-i-i-i

Cuando la noche se convierte en un amanecer

Yo nunca supe enamorarme y me pasó contigo

Sólo me pasa contigo

Busqué en la vida mil razones para ser feliz

Hoy tengo todo lo que quiero y es gracias a ti

Todo fue gracias a ti

Todo fue gracias a ti, oh-oh

[Coro]

Dime que estás sola y que nadie te ve como yo

Dime que no pasan las horas si estamos los dos

Y te juro que si conmigo te vas

Siempre con un beso vas a despertar

Y si te enamoras te juro que me enamoro

Dime que estás sola y que nadie te ve como yo

Dime que no pasan las horas si estamos los dos (Estamos los dos)

Y te juro que si conmigo te vas (Que si conmigo te vas)

Siempre con un beso vas a despertar (Oh, no)

Y si te enamoras te juro que me enamoro (Me enamoro, uh)

De ti-i-i-i-i

De ti-i-i-i-i (Yeh-eh-eh-eh)

De ti-i-i-i-i (Que estás sola)

De ti-i-i-i-i (Dime que estás sola, que estás sola)