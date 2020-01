Il nuovo singolo di Céline Dion è Soul, una canzone che inizialmente è stata riservata al pubblico asiatico come bonus track, ma che adesso arriva a tutti. Tratta dall’album Courage, disponibile dallo scorso 10 genniaio, e che uscirà anche in versione doppio vinile per il prossimo 14 febbraio.

Soul è una canzone che Céline Dion dedica probabilmente a se stessa, così come a tutte le persone che hanno dimostrato forza e coraggio nella vita. Soul è un pop molto energico e positivo, dove Céline canta con i toni più alti e chiari della sua voce. Un bel regalo per tutti i fan che la seguono.

Il significato del testo di Soul di Céline Dion

Come anticipato, il testo della canzone Soul parla della forza e del coraggio che ognuno di noi può trovare soltanto dentro di sé. Sin dalla prima strofa, Céline Dion ci tiene a sottolineare che nessuna lama, granata o proiettile hanno lasciato segni sulla sua pelle, non perché non ci siano stati, ma perché grazie alla forza del proprio animo, tutto si supera.

Il testo di Soul ci tiene anche a sottolineare che non bisogna vivere nel passato, nelle paure di ieri, ma nel presente, a testa alta, e rialzarsi sempre dopo ogni caduta.

Un testo, quindi, che vuole essere uno sprono a regire ai momenti difficili della vita, ma anche una celebrazione a se stessi, ancora in piedi dopo uragani e tempeste. Un brano dall’energia positiva molto coinvolgente, che ci racconta molto bene il pensiero di Céline Dion.

Céline Dion è attualmente impegnata nel “Courage World Tour”, che sta registrando il sold-out ovunque arrivi e che toccherà anche l’Italia il 25 luglio 2020 per un attesissimo concerto al Lucca Summer Festival.

Il testo di Soul

No blade, grenade, no bullet

Won’t let it get under my skin

Under my skin, yeah

No storm on Earth, no negative words

No way, I won’t let them in

Won’t let them in

I’m not made of steel

I’m not made of stone

And I’m not made of glass that breaks in pieces on the floor

I’m not made of armor

I’m made of something stronger

I’m made of hard-earned blood and sweat and flesh and bone

I’m not made of steel

I’m not made of stone

I’m made of soul

I don’t look back, the past has passed

I’m only living in this moment, in this moment, yeah

And if I ever fall, I rise just like the sun into tomorrow

Into tomorrow

I’m not made of steel

I’m not made of stone

And I’m not made of glass that breaks in pieces on the floor

I’m not made of armor

I’m made of something stronger

I’m made of hard-earned blood and sweat and flesh and bone

I’m not made of steel (Blood)

I’m not made of stone

I’m not made of steel

I’m made of soul (I’m made of soul)

I’m made of

I’m made of

I’m made of soul

I’m made of (I’m made of)

I’m made of (I’m made of)

I’m made of soul

I’m not made of steel

I’m not made of stone

And I’m not made of glass that breaks in pieces on the floor

I’m not made of armor

I’m made of something stronger

I’m made of hard-earned blood and sweat and flesh and bone

I’m not made of steel (No)

I’m not made of stone

And I’m not made of glass that breaks in pieces on the floor (Hey)

I’m not made of armor

I’m made of something stronger

I’m made of hard-earned blood and sweat and flesh and bone

I’m not made of steel

I’m not made of stone

I’m not made of steel

I’m made of soul (I’m made of soul)

I’m not made of steel

I’m not made of stone

I’m made of soul (I’m made of soul)

Traduzione

Nessuna lama, granata, nessun proiettile

Non lascerò che mi passi sotto la pelle

Sotto la mia pelle, sì

Nessuna tempesta sulla Terra, nessuna parola negativa

Assolutamente no, non li lascerò entrare

Non li lascerò entrare

Non sono fatto di acciaio

Non sono fatto di pietra

E non sono fatto di vetro che si rompe a pezzi sul pavimento

Non sono fatto di armature

Sono fatto di qualcosa di più forte

Sono fatto di sangue, sudore, carne e ossa guadagnati duramente

Non sono fatto di acciaio

Non sono fatto di pietra

Sono fatto di anima

Non guardo indietro, il passato è passato

Vivo solo in questo momento, in questo momento, sì

E se mai cadessi, avrei riso proprio come il sole in domani

Verso domani

Non sono fatto di acciaio

Non sono fatto di pietra

E non sono fatto di vetro che si rompe a pezzi sul pavimento

Non sono fatto di armature

Sono fatto di qualcosa di più forte

Sono fatto di sangue, sudore, carne e ossa guadagnati duramente

Non sono fatto di acciaio (sangue)

Non sono fatto di pietra

Non sono fatto di acciaio

Sono fatto di anima (sono fatto di anima)

Sono fatto di

Sono fatto di

Sono fatto di anima

Sono fatto di (Sono fatto di)

Sono fatto di (Sono fatto di)

Sono fatto di anima

Non sono fatto di acciaio

Non sono fatto di pietra

E non sono fatto di vetro che si rompe a pezzi sul pavimento

Non sono fatto di armature

Sono fatto di qualcosa di più forte

Sono fatto di sangue, sudore, carne e ossa guadagnati duramente

Non sono fatto di acciaio (No)

Non sono fatto di pietra

E non sono fatto di vetro che si rompe a pezzi sul pavimento (Ehi)

Non sono fatto di armature

Sono fatto di qualcosa di più forte

Sono fatto di sangue, sudore, carne e ossa guadagnati duramente

Non sono fatto di acciaio

Non sono fatto di pietra

Non sono fatto di acciaio

Sono fatto di anima (sono fatto di anima)

Non sono fatto di acciaio

Non sono fatto di pietra

Sono fatto di anima (sono fatto di anima)