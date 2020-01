La sua “Someone You Loved” è nominata nella categoria “Canzone dell’Anno” ai Grammy Awards, che si terranno a Los Angeles domani notte, ma Lewis Capaldi è alle prese con la promozione di un altro brano di cui ha rilasciato finalmente anche il video ufficiale.

Lo scorso Novembre senza alcun preavviso ha annunciato l’uscita di “Before You Go” che ha definito essere la canzone più personale che abbia mai scritto.

Il testo è una sorta di riflessione su tutto ciò che si sarebbe potuto fare o dire prima di un avvenimento definitivo, come la morte di una persona. Il cantante ha dichiarato come abbia preso ispirazione da un fatto personale ossia il suicidio della zia.

A distanza di mesi è stato rilasciato il video ufficiale che racconta e descrive i bei momenti di una giovane ragazza insieme alle sue persone più care, prima del tragico evento che metterà fine alla sua vita.

“C’è qualcosa che avrei potuto dire per farti smettere di sentire tutto quel dolore?” canta il giovane accompagnato dalla sua fedele chitarra, mentre le immagini scorrono.

Per il momento non è dato sapere se “Before You Go” verrà inserita in un nuovo album potenzialmente in progetto, ma per il cantante rappresentava un pezzo così importante da non riuscire ad attendere oltre per rilasciarlo.

Lewis è attualmente a LA dove domani sera parteciperà alla serata dei Grammy, che lo vedono nominato per la prima volta. Dovrà vedersela con Lady Gaga, Billie Eilish, Tanya Tucker, H.E.R., Taylor Swift, Lana Del Rey e Lizzo, tutti nominati per “Canzone dell’Anno”.

Una cosa è certa, per il giovane rappresenterebbe una grandissima soddisfazione soprattutto per essere considerato ancora un’artista emergente.

Per sapere se porterà o meno a casa la statuetta, dovremo attendere lunedì!