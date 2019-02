Il nuovo singolo di Ellie Goulding è la colona sonora del film Fighting With My Family.

La voce di Ellie Goulding ha già accompagnato le scene di un film in passato, ottenendo un grandioso successo: era il caso di Love Me Like You Do per 50 Sfumature di Grigio.

Così la sua nuova Do You Remember accompagnerà le scene del film Fighting With My Family.

Do You Remember però probabilmente non avrà un grande successo, in quanto lei non la promuoverà, ma siamo certi che se lo facesse sarebbe presto in cima alle classifiche.

Evidentemente capiremmo meglio il significato di questa canzone dopo aver visto il film, ma per ora vi facciamo leggere la traduzione.

Traduzione di Do You Remember di Ellie Goulding.

Ti ricordi?

Eravamo i re di una città rovesciata (Oh, no)

Guerrieri delle strade, e urlavamo ad alta voce

Conquisterò il mondo tutto da solo

C’era qualcosa nell’aria (oh, no)

Perché niente era grande come i sogni che condividevamo

Ora cosa potrebbe pareggiare?

Tu eri la mia protezione

Sarai lì per me adesso?

So che abbiamo avuto i nostri problemi

Ma torniamo sempre in giro

Perché tu sei sempre il mio riflesso

Ti vedrò tra la folla?

Tu sei la mia protezione

Ora tengo la mia corona

Ti ricordi

Quando ti ho dato la vita? (Oh, no)

Ti ricordi

Quando ci nascondevamo? (Oh, no)

Ti ricordi

Eravamo così vivi? (Oh, no)

Ti ricordi?

Eravamo così dannatamente sbagliati, era giusto

Ti ricordi?

Combatteremmo fino alla morte solo per divertimento (Oh, no)

Fai finta di perdere così penso di aver vinto

Sì, potremmo essere tutti

Tu eri la mia protezione

Sarai lì per me adesso?

So che abbiamo avuto i nostri problemi

Ma torniamo sempre in giro

Perché tu sei sempre il mio riflesso

Ti vedrò tra la folla?

Tu sei la mia protezione

Ora tengo la mia corona

Ti ricordi

Quando ti ho dato la vita? (Oh, no)

Ti ricordi

Quando ci nascondevamo? (Oh, no)

Ti ricordi

Eravamo così vivi? (Oh, no)

Ti ricordi?

Eravamo così dannatamente sbagliati, era giusto

Ti ricordi?

Ricordo ancora che tu mi hai dato la vita

E ancora quando ci nascondevamo

Ma il nostro tempo insieme è stato il momento della mia vita

Sì, il nostro tempo insieme era il momento della mia vita (Ooh)

(Oh, no, oh, no, oh, no)

Ti ricordi

Quando ti ho dato la vita? (Quando ti ho dato la vita, oh, no)

Ti ricordi

Quando ci nascondevamo? (Oh, quando ci nascondevamo, oh, no)

Ti ricordi

Eravamo così vivi? (Eravamo, oh, no)

Ti ricordi?

Eravamo così dannatamente sbagliati, era giusto (eravamo così dannatamente sbagliati, era giusto)

Ti ricordi?