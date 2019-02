Glenn Close non vince neanche quest’anno gli Oscar accumulando ben 7 nomination senza premiazione.

La storica Crudelia De Mon, che vanta 3 premi Tony, un Obie, 3 Emmy, 2 Golden Globe e un premio della Screen Actors Guild ma nessun Oscar.

E’ il caso di Glenn Close, attrice americana considerata come una delle migliori attrici della sua generazione e una delle più grandi star della New Hollywood.

Quest’anno l’attrice ha collezionato la settima nomination senza portare a casa nessuna statuetta, e ci dispiace molto. Speriamo che la Academy non si veda costretta, com’è successo altre volte, di assegnarle di Oscar tardivo.

Con il suo ruolo in The Wife, sembrava proprio il suo turno, ma la statuetta le è stata portata via da Olivia Colman premiata come migliore attrice protagonista nel film La Favorita.