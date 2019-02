Il film è basato sul libro di Charles Brandt “ I Heard You Paint Houses ” e vedrà Robert De Niro interpretare Frank “The Irishman” Sheehan, un funzionario sindacale e un sicario della polizia con legami con la morte di Jimmy Hoffa, che verrà interpretato da Al Pacino , che a differenza di De Niro , è diretto da Scorsese per la prima volta nella sua carriera. Ad accompagnarli ci sarà anche Joe Pesci , che aveva annunciato il suo ritiro dalle scene.

The Irishman è prodotto da Netflix , che durante la notte degli Oscar ha rilasciato il primo teaser trailer del film. Il trailer, però, non contiene l’effettivo footage del film ma si limita ad annunciare il suo imminente arrivo citando il cast e il nome del regista, mentre in sottofondo si possono ascoltare alcuni spezzoni di dialoghi.

