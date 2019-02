Glenn Close di nuovo a mani vuote mentre continua a trionfare il rock di Bohemian Rhapsody e l’orgoglio nero di Green Book

Stanotte si è tenuta al Dolby Theatre la 91esima cerimonia degli Oscar: un’edizione non priva di polemiche e sorprese.

A inaugurare la serata un mini concerto dei Queen con Adam Lambert sulle note di We will rock you e We are the campions, mettendo sotto i riflettori una pellicola criticata ma tanto amata dal pubblico: Bohemian Rhapsody che ha trionfato sia per i premi tecnici sia per la vittoria di Rami Malek come Miglior attore protagonista.

Il buddy movie più amato di questa stagione è Green Book che si aggiudica il premio più importante, quello di Miglior film, ma anche Miglior sceneggiatura originale e Miglior attore non protagonista per Mahershala Ali.

Un altro film che invece ha trovato d’accordo tutta la critica è stato Roma, già premiato a Venezia con il Leone d’Oro, Alfonso Cuarón si aggiudica altre tre statuette: Miglior regia, Miglior fotografia e Miglior film straniero.

Grande delusione invece per La Favorita, Leone d’Argento a Venezia, si aggiudica solo la statuetta per Miglior attrice protagonista a Olivia Colman, e anche per Glenn Close che alla settima nomination, ne esce ancora senza premio.

Una sorpresa è invece Black Panther vincitore di Miglior colonna sonora, Migliori costumi e Miglior scenografia.

Ecco la lista completa dei vincitori:

Miglior film:

Black Panther (Ryan Coogler)

BlacKkKlansman (Spike Lee)

Bohemian Rhapsody (Bryan Singer)

A Star Is Born (Bradley Cooper)

La favorita (Yorgos Lanthimos)

Green Book (Peter Farrelly)

Roma (Alfonso Cuarón)

Vice (Adam McKay)

Miglior regista:

Yorgos Lanthimos (La favorita)

Alfonso Cuarón (Roma)

Spike Lee (BlacKkKlansman)

Pawel Pawlikowski (Cold War)

Adam McKay (Vice)

Miglior attore protagonista:

Bradley Cooper (A Star Is Born)

Willem Dafoe (At Eternity’s Gate)

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Christian Bale (Vice)

Viggo Mortensen (Green Book)

Migliore attrice protagonista:

Glenn Close (The Wife – Vivere nell’ombra)

Lady Gaga (A Star Is Born)

Melissa McCarthy (Copia originale)

Olivia Colman (La favorita)

Yalitza Aparicio (Roma)

Miglior attore non protagonista:

Mahershala Ali (Green Book)

Sam Elliott (A Star Is Born)

Adam Driver (BlacKkKlansman)

Richard E. Grant (Copia originale)

Sam Rockwell (Vice)

Migliore attrice non protagonista:

Amy Adams (Vice)

Marina de Tavira (Roma)

Regina King (Se la strada potesse parlare)

Emma Stone (La favorita)

Rachel Weisz (La favorita)

Miglior sceneggiatura originale:

Roma (Alfonso Cuarón)

La favorita (Deborah Davis e Tony McNamara)

First Reformed (Paul Schrader)

Vice (Adam McKay)

Green Book (Peter Farrelly, Nick Vallelonga e Brian Hayes Currie)

Miglior sceneggiatura non originale:

La ballata di Buster Scruggs (Joel ed Ethan Coen)

BlacKkKlansman (Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel e Kevin Willmott)

Se la strada potesse parlare (Barry Jenkins)

Copia originale (Nicole Holofcener e Jeff Whitty)

A Star Is Born (Bradley Cooper, Will Fetters ed Eric Roth)

Miglior film straniero:

Cafarnao (Nadine Labaki)

Cold War (Pawel Pawlikowski)

Opera Senza Autore (Florian Henckel von Donnersmarck)

Roma (Alfonso Cuarón)

Un Affare di Famiglia – Shoplifters (Kore’eda Hirokazu)

Miglior film d’animazione:

Gli Incredibili 2 (Brad Bird)

L’Isola dei Cani (Wes Anderson)

Mirai (Mamoru Hosoda)

Ralph Spacca Internet (Phil Johnston e Rich Moore)

Spider-Man: Un Nuovo Universo (Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman)

Migliore fotografia:

Cold War (Łukasz Żal)

La favorita (Robbie Ryan)

Opera senza autore (Caleb Deschanel)

Roma (Alfonso Cuarón)

A Star Is Born (Matthew Libatique)

Migliore montaggio:

BlacKkKlansman (Barry Alexander Brown)

Bohemian Rhapsody (John Ottman)

Green Book (Patrick J. Don Vito)

La favorita (Yorgos Mavropsaridis)

Vice (Hank Corwin)

Migliore scenografia:

Black Panther (Hannah Beachler e Jay Hart)

La favorita (Fiona Crombie e Alice Felton)

First Man – Il primo uomo (Nathan Crowley e Kathy Lucas)

Il ritorno di Mary Poppins (John Myhre e Gordon Sim)

Roma (Eugenio Caballero e Barbara Enriquez)

Migliore colonna sonora:

BlacKkKlansman (Terence Blanchard)

Black Panther (Ludwig Goransson)

L’isola dei cani (Alexandre Desplat)

Se la strada potesse parlare (Nicholas Britell)

Il ritorno di Mary Poppins (Marc Shaiman)

Miglior canzone originale:

All The Stars (Black Panther)

I’ll Fight (RBG)

The Place Where Lost Things Go (Il ritorno di Mary Poppins)

When a Cowboy Trades His Spurs For Wings (La ballata di Buster Scruggs)

Shallow (A Star Is Born)

Migliori effetti speciali:

Ritorno al Bosco dei 100 Acri

Avengers: Infinity War

First Man – Il primo uomo

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

Miglior sonoro:

Bohemian Rhapsody

Black PantherFirst Man – Il primo uomoRomaA Quiet Place – Un posto tranquillo

Miglior montaggio sonoro:

Bohemian Rhapsody

Black PantherFirst Man – Il primo uomoRomaA Star Is Born

Migliori costumi:

La ballata di Buster Scruggs (Mary Zophres)

Black Panther (Ruth Carter)

Il ritorno di Mary Poppins (Sandy Powell)

La favorita (Sandy Powell)

Maria regina di Scozia (Alexandra Byrne)

Miglior trucco e acconciatura:

Maria regina di Scozia (Jenny Shircore, Marc Pilcher e Jessica Brooks)

Border – Creature di confine (Goran Lundstrom e Pamela Goldammer)

Vice (Greg Cannom, Kate Biscoe e Patricia Dehaney)

Miglior documentario:

Free Solo (Jimmy Chin ed Elizabeth Chai Vasarhelyi)

Hale County This Morning, This Evening (RaMell Ross)Minding the Gap (Bing Liu)Of Fathers and Sons (Talal Derki)RBG (Julie Cohen e Betsy West)

Miglior cortometraggio documentario:

Black Sheep (Ed Perkins)

End Game (Rob Epstein e Jeffrey Friedman)

Lifeboat (Josefine Kirkeskov)

A Night at the Garden (Marshall Curry)

Period. End of Sentence. (Rayka Zehtabchi)

Miglior cortometraggio live action:

Detainment (Vincent Lambe)

Marguerite (Marianne Farley)

Fauve (Jeremy Comte)

Mother (Rodrigo Sorogoyen)

Skin (Guy Nattiv)

Miglior cortometraggio d’animazione:

Animal Behaviour (David Fine e Alison Snowden)

Bao (Domee Shi)

Late Afternoon (Louise Bagnall)

One Small Step (Andrew Chesworth e Bobby Pontillas)

Weekends (Trevor Jimenez)