Un nuovo mese cinematografico sta per partire, con tanti nuovi titoli interessanti da tenere in considerazione. Ecco quindi tutti i film imperdibili, in uscita nel mese di marzo 2020, con trama e cast.

Anche a marzo avremo l’imbarazzo della scelta in quanto a generi e a tematiche, e tutti troveremo almeno un film che fa per noi. Quindi buona lettura e buon film!

Film in uscita il 5 marzo 2020

UN AMICO STRAORDINARIO

Tom Hanks torna al cinema come uno dei protagonisti del film Un Amico Straordinario, la storia di un giornalista, Lloyd Vogel, incaricato suo malgrado di scrivere un articolo sull’icona Fred Rogers, pastore protestante e conduttore di un programma televisivo per bambini. Inizialmente seccato per l’incarico, Lloyd troverà in Fred una figura paterna e un grande amico.

Il film, diretto da Marielle Heller, vede la presenza nel cast, accanto al già citato Tom Hanks, di Matthew Rhys, Enrico Colantoni, Chris Cooper e Wendy Makkena.

PICCIRIDDA – CON I PIEDI NELLA SABBIA

Il film, ambientato negli anni ’60, racconta la storia della piccola Lucia, ragazzina affidata alle cure della nonna in un piccolo villaggio di pescatori quando i genitori emigrano in Francia in cerca di fortuna. Lucia, vivace e curiosa, si troverà presto a stringere legami ed affetti con gli abitanti del posto. In particolar modo con un uomo che nasconde un terribile segreto nel quale Lucia si troverà irrimediabilmente immischiata.

Il film, diretto da Paolo Licata, vede nel cast i nomi di Marta Castiglia, Tania Bambaci, Katia Greco, Lucia Sardo e Ileana Rigano.

L’UOMO INVISIBILE

Per gli amanti del genere horror, segnaliamo L’Uomo Invisibile, un film dedicato ad uno dei mostri più popolari del nostro immaginario. La protagonista è Cecilia Kass, una donna che decide di scappare da un rapporto violento e manipolatore facendo perdere le proprie tracce. Quando però l’ex di Cecilia si suicida, lasciandole una grande eredità, a lei viene il sospetto che sia tutta una messa in scena. Sarà la verità oppure la mente di Cecilia che perde contatti con la realtà?

Il film, diretto da Leigh Whannell ha nel cast Elisabeth Moss, Storm Reid, Oliver Jackson-Cohen, Aldis Hodge e Harriet Dyer.

ONWARD – OLTRE LA MAGIA

Ed eccoci invece ad un film suggerito ai più piccoli. Si tratta del nuovo film della Pixar dove i protagonisti sono due speciali elfi che decidono di partire per cercare nel mondo un po’ di magia. La semplicità della storia è il vero punto forte del film, che saprà meravigliare grandi e piccini.

Il film è diretto da Dan Scanlon e hanno fatto parte del cast di voci del doppiaggio italiano Sabrina Ferilli, Fabio Volo, Raul Cremona, David Parenzo e Chris Pratt.

Film in uscita al cinema il 12 marzo 2020

I MISERABILI

Il film è ambientato a Montfermeil, nella periferia di Parigi, dove l’agente Ruiz presta quotidianamente servizio nella squadra mobile di polizia. Un giorno, parte una caccia all’uomo per il furto di un cucciolo di leone dalla gabbia di un circo. Quella che sembra una banale azione, spinge lo spettatore a riflettere sulle rivolte di strada di Parigi del 2005 dalle quali il film trae ispirazione. Lo scontro tra la rabbia di chi subisce e le forze dell’ordine. Un tema molto forte, che il regista Ladj Ly dimostra di conoscere personalmente.

Il cast del film è composto da nomi come Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djibril Zonga, Issa Perica, Al-Hassan Ly. Assolutamente da non perdere!

RITORNO AL CRIMINE

Spazio alla commedia con Ritorno al crimine, film che segue il precedente Non ci resta che il crimine. Ritroviamo i protagonisti Sebastiano, Moreno, Giuseppe e Gianfranco che partono all’inseguimento di una donna che ha rubato il cuore a uno dei quattro amici e i soldi a tutti. Parte così una pericolosa e divertente avventura, caratterizzata come il precedente film dai salti nel tempo.

Il film diretto da Mssimiliano Bruno vede nel cast la partecipazione di Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Carlo Buccirosso e molti altri.

Film in uscita il 19 marzo 2020

CHARLIE’S ANGELS

La rete di “Angeli” si espande in tutto il pianeta! Questa la più grande e interessante novità del nuovo film sulle Charlie’s Angels. Lo storico trio al servizio del misterioso Charles Townsend si espande a livello internazionale assoldando le donne più intelligenti e forti della Terra. Una nuova grande avventura tutta la femminile!

Il film, diretto da Elizabeth Banks prevede un cast di attrici enorme, nel quale spiccano i nomi di Kristen Stewart, Elizabeth Banks, Naomi Scott, Patrick Stewart ed Ella Balinska.

THE BOY: LA MALEDIZIONE DI BRAHMS

Il ritorno di Brahms, la bambola della tenuta Heelshire, che anche questa volta continuerà a mietere vittime. Per gli amanti del genere horror, un altro film da non perdere questo mese al cinema. La trama parla di una famiglia che si trasferisce nella Heelshire Mansion dove iniziano ad accadere strane cose per via di un’inquietante bambola.

Il film diretto da William Brent Bell vede nel cast la presenza di Katie Holmes, Ralph Ineson, Owain Yeoman, Anjali Jay e Joely Collins.

UN FIGLIO DI NOME ERASMUS

Ancora una commedia italiana, con Un figlio di nome Erasmus, la storia di quattro amici che ritornano a Lisbona 20 anni dopo il loro Erasmus in Portogallo. Jacopo, Ascanio, Enrico e Pietro si trovano così coinvolti in una emozionante avventura, tra ricordi e nuove scoperte.

Il punto forte del film diretto da Alberto Ferrari è sicuramente il cast, formato da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Daniele Liotti, Ricky Memphis e Carol Alt.

IL DELITTO MATTARELLA

Un film drammatico che ripercorre i tragici avvenimenti che portarono all’uccisione nel 1980 di Piersanti Mattarella, allora Presidente della Regione Sicilia. Un film pensato e girato alla vecchia maniera, che dà spazio alla storia e agli avvenimenti di un grande uomo ingiustamente dimenticato.

Il film, diretto da Aurelio Grimaldi vede nel casti nomi di Antonio Alveario, Claudio Castrogiovanni, Nicasio Catanese, David Coco, Francesco Di Leva e molti altri.

Film al cinema dal 26 marzo 2020

BOMBSHELL – LA VOCE DELLO SCANDALO

Il tema delle molestie nel mondo dello spettacolo in un film potentissimo. Parliamo di Bombshell – La voce dello scandalo, film dove si racconta il caso Roger Ailey, influente capo della Fox News licenziato nel 2016 per le accuse di molestie sessuali fatte da diverse impiegate. Il film ricostruisce minuziosamente i fatti portando a galla un tema cocente e attuale.

Il film, diretto da Jay Roach prevede un super cast formato da Nicole Kidman, Charlize Theron, Margot Robbie, Kate McKinnon e Allison Janney. Assolutamente consigliato!

MULAN

Ancora un live action per un classico della Disney. Questa volta si tratta di Mulan, la giovane e coraggiosa guerriera che decide di mettere a repentaglio se stessa e tutta la sua vita per la sua famiglia e il suo paese. Mulan, infatti, si arruolerà nell’esercito al posto di suo padre, gravemente ammalato, travestendosi da uomo e conquistandosi passo dopo passo il rispetto di tutte le persone che la circondano.

Il film, diretto da Niki Caro ha nel cast Yifei Liu, Donnie Yen, Jet Li, Li Gong, Jason Scott Lee e molti altri.

BLOODSHOT

Vin Diesel è il protagonista del film Bloodshot, tratto dall’omonimo fumetto cult negli anni ’90. Il film racconta la storia di Angelo Mortalli, un killer mafioso che finisce in manette e, tradito poi da un agente, viene rapito e sottoposto ad un programma sperimentale trasformandolo in un uomo invincibile.

Il film, diretto da Dave Wilson vede la presenza accanto al già citato Vin Diesel di attori come Eiza González, Toby Kebbell, Sam Heughan e Guy Pearce.

