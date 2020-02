Febbraio è stato piuttosto gentile con i selenator. Selena Gomez ha iniziato il mese annunciando la sua linea di cosmetici Rare Beauty e poi ha lanciato l’edizione in vinile dell’LP in cima alla classifica, Rare. Includeva il tanto atteso “Feel Me“, che è stato finalmente caricato sui servizi di streaming – quattro anni dopo il suo debutto nel Revival Tour – il 21 febbraio. La pop star ha concluso il mese condividendo una bella versione acustica di “Rare”, che ha registrato ai Village Studios di Los Angeles.

La performance spoglia di ogni strumentale mette in primo piano la voce di Selena (sottovalutata da molti). A mio avviso Selena ha una voce pazzesca e qui la mette in mostra con solo un chitarrista e cantante a supporto. È chiaro che questo tipo di ambiente intimo è la zona comfort della 27enne e lei lascia andare l’ansia e i nervi che hanno chiaramente influenzato le sue prestazioni. Guardala in azione qui sotto e facci sapere che ne pensi di questa performance nei commenti.