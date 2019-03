Cardi B sta scrivendo un libro sulla sua vita: “Ho passato un sacco di merda,” commenta la cantante.

Lo ha detto ai fan nel suo ultimo Live Instagram.

La rapper in data domenica 24 marzo ha espresso i suoi pensieri su alcune persone che hanno provato ad attaccarla per il suo background.

“Tutti cercano sempre di criticarmi”, ha detto. “Sempre e ogni volta, ‘Cardi questo, Cardi è una persona terribile.’ Lascia che vi dica una cosa. Sono una rapper. Sono una cagna venuta dalle strade. Non facevo la star del canale Disney. Non ero una suora. Non ero una santa. Non sono mai stata una santa, ok?”

Ha continuato Cardi B:

“Sono una persona di buon cuore, ma ho fatto un po’ la cagna. Non dovete preoccuparvi di questo, non dovete raccontare la mia storia. Volete sapere perché non dovete raccontare la mia storia? Perché scriverò un libro sulla mia vita. Ho passato tanti periodi di merda. Sono stata influenzata dalle strade e voglio raccontarvi alcuni aneddoti della mia infanzia”.

Ha continuato la conversazione sulla sua pagina Twitter, scrivendo:

“Non ho mai preteso di essere un angelo. Sono sempre stata una stronza venuta dalla strada. Molti stanno glorificando alcuni rapper di strada che parlano e fanno cose da gang, ma gli stessi adulatori non possono sopportare una cagna di strada come me!”

Cambiando argomento, la scorsa settimana (19 marzo) è stato annunciato che Cardi aveva ottenuto il suo primo ruolo cinematografico. Apparirà nel prossimo film Hustlers, che la vedrà protagonista con Constance Wu, Jennifer Lopez e altre. Il film racconta la storia di un gruppo di spogliarelliste che truffarono i lavoratori di Wall Street.

La rapper di “Invasion of Privacy” ha anche confermato i suoi piani per il marchio “Okurrr“, che lei stessa ha depositato di recente. Un ultimo mese movimentato per Cardi B.