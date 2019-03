Non ci resta che attendere pochi giorni per scoprire le sorti dei nostri personaggi preferiti!

I personaggi più amati dal pubblico torneranno presto sullo schermo con dodici nuovi episodi, i telespettatori verranno trasportati nella loro realtà che non si fermerà a quella napoletana, ma li vedremo esplorare nuovi luoghi, come ad esempio Londra, ma non solo.

Purtroppo sono pochissimi i dettagli rilasciati da Sky , ma la quinta stagione tratta dal best seller di Roberto Saviano , è già in fase di scrittura.

A fine marzo su Sky Atlantic andrà in onda la quarta stagione della ormai amatissima serie Gomorra , e in occasione della presentazione di quest’ultima, Sky , ha annunciato che la storia avrà un seguito, la quinta stagione di Gomorra arriverà sicuramente sui nostri schermi.

Wonder Channel © 2013 All Rights Reserved. Website improved by Alessandro Aru

Acconsento

Questo sito fa uso di cookie di terze parti e tecnici per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito e per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy qui . Cliccando su "Acconsento" accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.