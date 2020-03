Avremo modo di ascoltare il loro nuovo album “Calm” questo venerdì, ma oggi i 5 Seconds Of Summer hanno voluto rilasciare l’ennesimo brano che anticipa la sua uscita: “Wildflower”.

Dopo i singoli già presentati “No Shame”, “Easier” e “Old Me”, arriva per i 5 Seconds of Summer il momento di presentare l’ultimo brano che precederà l’uscita del nuovo progetto venerdì 27.

“Wildflower” è stato definito dalla band il “Frankeistein” di tutto ciò che amano della musica e insieme ai brani che abbiamo già avuto modo di ascoltare ci dà l’ennesima conferma di come abbiano voluto sperimentare un sound differente rispetto ai precedenti album, dando prova della loro crescita artistica.

“Sai di essere la mia fantasia preferita

Una canzone d’amore fatale

La cascata sta straripando

Tu sei l’unica che mi fa-

Ogni volta che noi-

Ti dirò cosa mi piace

Il mio fiore selvatico” Estratto dal testo di Wildflower dei 5 Seconds Of Summer

Il singolo farà parte dell’album “Calm”, il quarto progetto della band australiana, che spera di poter regalare un po’ di gioia in un momento particolarmente difficile.

“Con il mondo che si trova nelle condizioni in cui è, spero che questo album possa portarvi serenità, spensieratezza, molto amore e assoluto divertimento”

Queste le parole del batterista Ashton che nella giornata di ieri ha voluto condividere un video con il pubblico nel quale ha fatto sapere di non sentirsi particolarmente bene al momento, e come stia prendendo tutte le misure precauzionali doverose come l’isolamento totale da amici e famiglia.

Nonostante questo non ha mancato di ricordare l’uscita dell’album e di come lui e i suoi compagni non vedano l’ora che le persone lo ascoltino. Ancora due giorni di attesa!

Nel frattempo date un ascolto al nuovo brano e fateci sapere cosa ne pensate!

Traduzione del testo di Wildflower dei 5 Seconds Of Summer

[Intro]

Fiore selvatico

Fiore selvatico

[Verso 1]

Ti sento urlare a gran voce il mio nome

Amo come risuona, amo il sapore

E posso vederlo sulla tua faccia

Hai un lato che non puoi spiegare

[Pre-Ritornello]

Mi stai dicendo, mi stai dicendo, mi stai dicendo che vuoi venire a trovarmi

Vuoi essere, vuoi essere, vuoi essere, vuoi essere più vicina

Amo quando lasci i capelli sciolti sulle spalle

Perchè ti voglio stringere

Perchè so che piega prenderà stanotte

[Ritornello]

Tu sei l’unica che mi fa-

Ogni volta che noi-

Ti dirò cosa mi piace

Il mio fiore selvatico

Tu sei l’unica che mi fa-

Ogni volta che noi-

Ti dirò cosa mi piace

Il mio fiore selvatico



[Post-Ritornello]

Sai di essere la mia fantasia preferita

Una canzone d’amore fatale

La cascata sta straripando

Tu sei l’unica che mi fa-

Ogni volta che noi-

Ti dirò cosa mi piace

Il mio fiore selvatico

[Verso 2]

Vedo il colore nelle tue vene

Mi fa sorridere, mi fa tremare

Vedo l’ombra nel mio cervello

E mi piace il suo look, e mi piace la sua forma

[Pre-Ritornello]

Mi stai dicendo, mi stai dicendo, mi stai dicendo che vuoi venire a trovarmi

Vuoi essere, vuoi essere, vuoi essere, vuoi essere più vicina

Amo quando lasci i capelli sciolti sulle spalle

Perchè ti voglio stringere

Perchè so che piega prenderà stanotte

[Ritornello]

Tu sei l’unica che mi fa-

Ogni volta che noi-

Ti dirò cosa mi piace

Il mio fiore selvatico

Tu sei l’unica che mi fa-

Ogni volta che noi-

Ti dirò cosa mi piace

Il mio fiore selvatico

[Post-Ritornello]

Sai di essere la mia fantasia preferita

Una canzone d’amore fatale

La cascata sta straripando

Tu sei l’unica che mi fa-

Ogni volta che noi-

Ti dirò cosa mi piace

Il mio fiore selvatico

[Bridge]

(Ooh, ooh, ooh)

Fiore selvatico

(Ooh, ooh, ooh)

Fiore selvatico

Fiore selvatico

(Ooh, ooh, ooh)

Fiore selvatico

[Ritornello]

Tu sei l’unica che mi fa-

Ogni volta che noi-

Ti dirò cosa mi piace

Il mio fiore selvatico

Tu sei l’unica che mi fa-

Ogni volta che noi-

Ti dirò cosa mi piace

Il mio fiore selvatico

[Post-Ritornello]

Sai di essere la mia fantasia preferita

Una canzone d’amore fatale

La cascata sta straripando

Tu sei l’unica che mi fa-

Ogni volta che noi-

Ti dirò cosa mi piace

Il mio fiore selvatico

[Outro]

Fiore selvatico

Testo di Wildflower dei 5 Seconds Of Summer

[Intro]

Wildflower

Wildflower

[Verse 1]

I hear you callin’ out my name

I love the sound, I love the taste

And I can see it in your face

You’ve got a side you can’t explain

[Pre-Chorus]

You’re tellin’ me, you’re tellin’ me, you’re tellin’ me you wanna come over

You wanna be, you wanna be, you wanna be, you wanna be closer

I love it when you wear your hair down over your shoulder

‘Cause I wanna hold ya

‘Cause I know where tonight is going

[Chorus]

You’re the only one who makes me

Every time we

I’ll tell you what I like

My wildflower

You’re the only one who makes me

Every time we

I’ll tell you what I like

My wildflower



[Post-Chorus:]

You know you are my favourite fantasy

A fatal love song

Waterfall is overflowin’

You’re the only one who makes me

Every time we

I’ll tell you what I like

My wildflower

[Verse 2]

I see the colour in your veins

It makes me smile, it makes me shake

I see the shadow in my brain

And I like its look, and I like its shape

[Pre-Chorus]

You’re tellin’ me, you’re tellin’ me, you’re tellin’ me you wanna come over

You wanna be, you wanna be, you wanna be, you wanna be closer

I love it when you wear your hair down over your shoulder

‘Cause I wanna hold ya

‘Cause I know where tonight is going

[Chorus]

You’re the only one who makes me

Every time we

I’ll tell you what I like

My wildflower

You’re the only one who makes me

Every time we

I’ll tell you what I like

My wildflower

[Post-Chorus]

You know you are my favourite fantasy

A fatal love song

Waterfall is overflowin’

You’re the only one who makes me

Every time we

I’ll tell you what I like

My wildflower

[Bridge]

(Ooh, ooh, ooh)

Wildflower

(Ooh, ooh, ooh)

Wildflower

Wildflower

(Ooh, ooh, ooh)

Wildflower

[Chorus]

You’re the only one who makes me

Every time we

I’ll tell you what I like

My wildflower

You’re the only one who makes me

Every time we

I’ll tell you what I like

My wildflower

[Post-Chorus]

You know you are my favourite fantasy

A fatal love song

Waterfall is overflowin’

You’re the only one who makes me

Every time we

I’ll tell you what I like

My wildflower

[Outro]

Wildflower