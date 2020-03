Pochi giorni dopo l’uscita del nuovo album “After Hours” The Weeknd ha voluto rilasciare il video di una delle sue tracce: “In Your Eyes”.

Dopo la pubblicazione di “Heartless” e “Blinding Lights”, che avevamo avuto modo di ascoltare prima dell’uscita del nuovo progetto, The Weeknd ha deciso di rilasciare come singolo “In Your Eyes”.

Continua la saga thriller iniziata con il trailer di presentazione del disco e la cui conclusione viene ripresa proprio nel video ufficiale del brano. Il testo fa riferimento ai rimorsi provati nei confronti della persona amata. È nei suoi occhi, infatti, che riesce a notare il dolore che le ha provocato.

“Quanto è detto, quanto è fatto

Non te l’avrei mai voluto far sapere

Mi vergogno di quello che ho fatto

Quando ti guardo negli occhi

Nei tuoi occhi vedo qualcosa che brucia dentro di te” Estratto dal testo di In Your Eyes di The Weeknd

Il video ufficiale vede come protagonista la modella Zaina Miuccia che fugge, insanguinata, dall’ossessione dell’ex amante. Sul finale pero’ sarà lei ad averla vinta, decapitando il cantante e mostrando con fierezza e felicità la sua testa al mondo.

The Weekend decapitato nel video di In Your Eyes

Alcuni ipotizzano che ci sia del simbolismo per il quale il cantante, nei panni tipici che abbiamo avuto modo di vedere anche sulla copertina del disco, rappresenti in realtà il suo cuore. E che nel video di “In Your Eyes” abbia voluto sottolineare come dapprima sia stato lui a far del male, per poi essere stato distrutto a sua volta.

“After Hours”, nonostante sia uscito solo da pochi giorni, è già in vetta alle classifiche e vanta già un miliardo di streaming sulla piattaforma di Spotify.

Fateci sapere se avete avuto modo di ascoltarlo e quali sono le vostre opinioni a riguardo!

Traduzione del testo di In Your Eyes di The Weeknd

[Verso 1]

Fingo semplicemente di essere al buio

Non me ne pento perchè il mio cuore non riesce a reggere una sconfitta

Preferirei essere così scontato

Preferirei essere con te

[Pre-Ritornello]

Quanto è detto, quanto è fatto

Non voglio saperlo mai più

Posso capire quello che hai fatto

Quando ti guardo

[Ritornello]

Nei tuoi occhi

Vedo che c’è qualcosa che sta bruciando dentro di te

Oh, dentro di te

Nei tuoi occhi, so che fa male sorridere ma ci provi

Oh, ci provi

[Post-Ritornello]

Cerchi sempre di nascondere il dolore

Sai sempre cosa dire

Guardo sempre dall’altra parte

Sono cieco, sono cieco

Nei tuoi occhi, tu menti,ma non lascio che ti definisca

Oh, definisca

[Verso 2]

Ho provato a trovare l’amore

In qualcun altro, troppe volte

Ma spero che tu sappia che sono serio

Quando ti dico che sei l’unica che era nella mia testa

[Pre-Ritornello]

Quanto è detto, quanto è fatto

Non te l’avrei mai voluto far sapere

Mi vergogno di quello che ho fatto

Quando ti guardo

[Ritornello]

Nei tuoi occhi

Vedo che c’è qualcosa che sta bruciando dentro di te

Oh, dentro di te

Nei tuoi occhi, so che fa male sorridere ma ci provi

Oh, ci provi

[Post-Ritornello]

Cerchi sempre di nascondere il dolore

Sai sempre cosa dire

Guardo sempre dall’altra parte

Sono cieco, sono cieco

Nei tuoi occhi, tu menti,ma non lascio che ti definisca

Oh, definisca

[Bridge]

Nei tuoi occhi

Vedo che c’è qualcosa che sta bruciando dentro di te

Oh, dentro di te

[Post-Ritornello]

Cerchi sempre di nascondere il dolore

Sai sempre cosa dire

Guardo sempre dall’altra parte

Sono cieco, sono cieco

Nei tuoi occhi, tu menti,ma non lascio che ti definisca

Oh, definisca

Testo di In Your Eyes di The Weeknd

[Verse 1]

I just pretend that I’m in the dark

I don’t regret ‘cause my heart can’t take a loss

I’d rather be so oblivious

I’d rather be with you

[Pre-Chorus]

When it’s said, when it’s done, yeah

I don’t ever wanna know

I can tell what you done, yeah

When I look at you

[Chorus]

In your eyes

I see there’s something burning inside you

Oh, inside you

In your eyes, I know it hurts to smile but you try to

Oh, you try to

[Post-Chorus]

You always try to hide the pain

You always know just what to say

I always look the other way

I’m blind, I’m blind

In your eyes, you lie, but I don’t let it define you

Oh, define you

[Verse 2]

I tried to find love

In someone else too many times

But I hope you know I mean it (Mean it)

When I tell you you’re the one that was on my mind, oh

[Pre-Chorus]

When it’s said, when it’s done, yeah

I would never let you know (Let you know)

I’m ashamed of what I’ve done, yeah

When I look at you

[Chorus]

In your eyes (Your eyes)

I see there’s something burning inside you (Inside you)

Oh, inside you (Oh, inside you)

In your eyes, I know it hurts to smile but you try to (But you try to)

Oh, you try to (You try to)

[Post-Chorus]

You always try to hide the pain (Oh, oh)

You always know just what to say (Oh, dear)

I always look the other way

I’m blind, I’m blind

In your eyes, you lie, but I don’t let it define you (Hey)

Oh, define you

[Bridge]

In your eyes

I see there’s something burning inside you

Oh, inside you

[Post-Chorus]

You always try to hide the pain

You always know just what to say

I always look the other way

I’m blind, I’m blind

In your eyes, you lie, but I don’t let it define you

Oh, define you