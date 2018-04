Film in uscita al Cinema (maggio 2018): i titoli più attesi

Anche il mese di maggio 2018 promette scintille al cinema, con un sacco di uscite e film da non perdere. Ecco una lista, giorno per giorno, con i titoli da appuntarsi sul calendario per programmare le proprie serate all’insegna del buon Cinema.

Film in uscita il 1 maggio 2018

– L’ISOLA DEI CANI

Wes Anderson torna sul grande schermo con un film in stop motion davvero particolare. La storia racconta di Atari Kobayashi, un ragazzo di 12 anni che parte alla ricerca del suo amato cane dopo che questo è stato mandato in esilio in una lontana discarica. Nel cast di voci originali troviamo i nomi di Bryan Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Bob Balaban, Scarlett Johansson, Tilda Swinton e F. Murray Abraham.

– A BEAUTIFUL DAY

La trama racconta dell’intreccio di vite di due uomini molto diversi che però hanno a che fare con lo stesso losco ambiente; tutti e due fanno parte del mercato del sesso, ma da lati opposti. Un film di Lynne Ramsay, con la presenza nel cast di Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov, Alessandro Nivola, Alex Manette, John Doman, Judith Roberts, Jason Babinsky e Frank Pando

– ARRIVANO I PROF

Commedia italiana diretta da Invan Silvestrini dove si racconta del Liceo Manzoni di Milano, un liceo dove si regista il numero più alto di bocciati in assoluto. Per combattere questa triste tendenza, si decide di assoldare i professori peggiori sulla piazza. Nel cast troviamo i nomi di: Claudio Bisio, Lino Guanciale, Maurizio Nichetti, Maria Di Biase, Shalana Santana, Pietro Ragusa, Alessio Sakara e Andrea Pennacchi.

Film il uscita il 3 maggio 2018

–MANUEL

Un film che racconta la difficile vita di un ragazzo di periferia che, uscito da un istituto per minori privo di sostegni familiari, si trova a dover fare i conti con il mondo. Il film è diretto da Dario Albertini e ha un cast composto da Andrea Lattanzi, Francesca Antonelli, Renato Scarpa, Giulia Elettra Gorietti, Raffaella Rea, Giulio Beranek, Alessandra Scirdi, Monica Carpanese.

–DOPO LA GUERRA

L’esordio della regista Annarita Zambrano che ci racconta la storia di un ex militante di estrema sinistra che, in seguito ad un attentato politico, viene accusato di essere la mente dell’operazione. La storia ci racconterà come l’uomo cercherà di mettersi in salvo inseme a sua figlia, fuggendo in America Latina. Il cast è composto da: Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova, Charlotte Cétaire, Fabrizio Ferracane, Elisabetta Piccolomini, Marilyne Canto, Jean-Marc Barr, Orfeo Orlando.

Film in uscita al cinema il 10 maggio 2018

–LA TRUFFA DEI LOGAN

Protagonisti del film sono Jimmy Logan, ex quarterback zoppo e Clyde Logan, veterano dell’Iraq senza un braccio. I due decidono di organizzare una rapina ma la sfortuna che pesa sulla loro famiglia non mancherà di presentarsi. Il film è diretto dal regista Steven Soderbergh e vede nel cast i nomi di Channing Tatum, Adam Driver, Riley Keough, Katie Holmes, Hilary Swank, Daniel Craig, Sebastian Stan, Katherine Waterston.

–SI MUORE TUTTI DEMOCRISTIANI

Il film de Il Terzo segreto di Satira è stato pensato per fare ironia e riflessione sul momento della vita in cui, anche i più acerri nemici del Sistema, si ritrovano inevitabilmente a farne parte. Nel cast troviamo il nome di attori come Marco Ripoldi, Massimiliano Loizzi, Walter Leonardi, Renato Avallone, Valentina Lodovini, Martina De Santis, Francesco Mandelli.

–TONNO SPIAGGIATO

La folle commedia di Matteo Martinez ha come protagonista Franesco, un ragazzo poco intelligente che si ritrova ad offendere la propria ragazza. Per riconquistarla Francesco escogiterà un piano veramente folle. Nel cast Frank Matano, Marika Costabile, Lucia Guzzardi, Niccolò Senni.

Film in uscita il 15 maggio 2018

–DEADPOOL 2

Uno dei film più attesi di questo mese, il secondo capitolo del film sul supereroe più simpatico e irriverente della storia dei fumetti e della Marvel. Un film di David Leitch. Con Ryan Reynolds, T.J. Miller, Brianna Hildebrand, Josh Brolin, Zazie Beetz, Karan Soni, Stefan Kapicic, Morena Baccarin.

Film in uscita al cinema il 17 maggio

–DOGMAN

Attesissimo ritorno di Matteo Garrone al cinema, con un film che parla del crimine più cruento della storia di Roma. Il protagonista del film è Marcello, un uomo mite che divide i suoi giorni tra lavoro e famiglia. Nel quartiere in cui vive, però, l’ex pugile Simoncino tiene tutti sotto sudditanza. Un giorno Marcello deciderà di non sottostare più. Nel cast troviamo i nomi di Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano, Adamo Dionisi, Francesco Acquaroli, Alida Baldari Calabria, Gianluca Gobbi.

Film in uscita al cinema il 23 maggio 2018

–SOLO: A STAR WARS STORY

Attesissimo spin-off del universo di Star Wars che si concentra sul personaggio di Han Solo. Nel film vedremo gli anni della gioventù di Han, l’amicizia con Chewbecca, l’inizio della sua fantastica storia. Diretto da Ron Howard, nel film troviamo i nomi di Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Paul Bettany, Woody Harrelson, Donald Glover, Thandie Newton, Warwick Davis, Clint Howard.

Film in uscita il 24 maggio 2018

–NOBILI BUGIE

Il film, ambientato negli anni della Seconda Guerra Mondiale, parla di una nobile famiglia con un prestigioso passato che ora rivive soltanto in quello che si salva della tenuta di famiglia, Villa La Quiete. Nel cast troviamo il nome della bellissima Claudia Cardinale (che ha da poco spento 80 candeline), Raffaele Pisu, Giancarlo Giannini e Ivano Marescotti.

Film al cinema dal 31 maggio 2018

–UNA PREGHIERA PRIMA DELL’ALBA

Il film, con una grandissima narrazione realistica, parla di come un uomo è riuscito a sopravviver al lungo periodo di carcere grazie al Thai Boxe. Il film è diretto da Jean-Stéphane Sauvaire. Nel cast troviamo i nomi di Joe Cole, Vithaya Pansringarm, Panya Yimmumphai, Nicolas Shake, Pornchanok Mabklang, Sura Sirmalai, Komsan Polsan, Billy Moore.