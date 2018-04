Gianluca Vacchi & Sebastian Yatra – LOVE (Testo & Traduzione)

Testo di Love

[Intro: Sebastián Yatra]

Everybody needs a little bit of lovin’, yeah

Everybody needs a little bit of pain, mhmm

Everybody needs a little bit of somethin’

We all feel the rain

‘Cause we’re all the same

[Pre-Ritornello: Sebastián Yatra]

Nos unió el amor

Y ahora soy mejor

Esta es la bandera que por siempre seguiré

Sólo hay un color

En mi corazón

Y una vida entera yo por ti me jugaré

[Ritornello: Sebastián Yatra]

We all need a…

A little bit of love

A little bit of love

A little bit of love

We all need a…

A little bit of love

A little bit of love

A little bit of love

We all need love

[Verso: Sebastián Yatra]

(Yatra, Yatra)

Vas a ver

Todo el mundo te viene a ver

Ya no importa color de piel

Sube tu bandera

Y la historia te espera, y no pasa

Lo que nos une está en el corazón

Todos bailamos con una canción

Y estamos vivos por una razón

Que el mundo entero se entregue al amor

[Ritornello: Sebastián Yatra]

We all need a… (yeah)

A little bit of love

A little bit of love

A little bit of love

We all need a…

A little bit of love

A little bit of love

A little bit of love

[Pre-Ritornello: Sebastián Yatra]

Nos unió el amor

Y ahora soy mejor

Esta es la bandera que por siempre seguiré

Sólo hay un color

En mi corazón

Y una vida entera yo por ti me jugaré

[Ritornello: Sebastián Yatra]

We all need a… (yeah)

A little bit of love

A little bit of love

A little bit of love (a little love)

We all need a…

A little bit of love

A little bit of love (oh-oh)

A little bit of love

We all need a…

A little bit of love

A little bit of love

A little bit of love

We all need a…

A little bit of love

A little bit of love

A little bit of love

[Conclusione]

We all need love

Traduzione in italiano di Love

[Intro: Sebastián Yatra]

Tutti hanno bisogno di un po’ d’amore, sì

Tutti hanno bisogno di un po’ di dolore, mhmm

Tutti hanno bisogno di un po’ di questo

Tutti noi sentiamo la pioggia

Perché siamo tutti uguali

[Pre-Ritornello: Sebastián Yatra]

Siamo stati uniti dall’amore

E ora sono una persona migliore

Questa è la bandiera che seguirò per sempre

C’è solo un colore

Nel mio cuore

E per te tutta la vita mi giocherò

[Ritornello: Sebastián Yatra]

Abbiamo tutti bisogno di …

Un po’ d’amore

Un po’ d’amore

Un po’ d’amore

Tutti abbiamo bisogno di …

Un po’ d’amore

Un po’ d’amore

Un po’ d’amore

Tutti abbiamo bisogno d’amore.

[Verso: Sebastián Yatra]

(Yatra, Yatra)

Vedrai

Tutto il mondo verrà a vederti

Non ha più importanza il colore della pelle

Alza la tua bandiera

E la storia ti aspetta, e non passa

Ciò che ci unisce è nel cuore

Balliamo tutti con una canzone

E siamo vivi per una ragione

Ovvero che il mondo intero si arrenda all’amore

[Ritornello: Sebastián Yatra]

Tutti abbiamo bisogno di … (sì)

Un po’ d’amore

Un po’ d’amore

Un po’ d’amore

Abbiamo tutti bisogno di …

Un po’ d’amore

Un po’ d’amore

Un po’ d’amore

[Pre-Ritornello: Sebastián Yatra]

Siamo stati uniti dall’amore

E ora sono una persona migliore

Questa è la bandiera che seguirò per sempre

C’è solo un colore

Nel mio cuore

E per te tutta la vita mi giocherò

[Ritornello: Sebastián Yatra]

Abbiamo tutti bisogno di … (sì)

Un po ‘d’amore

Un po ‘d’amore

Un po ‘di amore (un piccolo amore)

Abbiamo tutti bisogno di …

Un po’ d’amore

Un po’ d’amore (oh-oh)

Un po’ d’amore

Tutti abbiamo bisogno di …

Un po’ d’amore

Un po’ d’amore

Un po’ d’amore

Abbiamo tutti bisogno di …

Un po’ d’amore

Un po’ d’amore

Un po’ d’amore

[Conclusione]

Abbiamo tutti bisogno dell’amore