La canzone di HRVY “Hasta Luego” sta dominando le classifiche

Il nuovo singolo di HRVY “Hasta Luego” è la canzone pop migliore che ascolterai oggi…

Anche perché non ne sono uscite parecchie!

La pop star britannica in ascesa HRVY ha rilasciato il suo nuovo singolo “Hasta Luego” nella giornata di oggi sulle piattaforme digitali e, considerando i dati a mia disposizione, il brano si è rivelato un successo, in particolare nel suo principale paese di riferimento; il Regno Unito. Lì, “Hasta Luego“, che è una collaborazione con Malu Trevejo, cantante quindicenne cubana-americana, con sede a Miami, è salito in 3° posizione nella classifica Top 100 di iTunes dopo il rilascio, collocandosi solo dietro Calvin Harris e Ariana Grande. Cioè ditemi se è poco!

“Hasta Luego” è una canzone pop accattivante con un tocco latino/reggaeton, ideale per approcciare in discoteca.

Leggi il testo di “Hasta Luego” qui.

Chi è HRVY?

HRVY ha fatto il suo debutto nella musica che conta lo scorso anno pubblicando due EP: “Holiday” e “Talk To Ya”. La sua canzone più conosciuta, “Personal“, ha oltre 40 milioni di riproduzioni su Spotify e il suo video musicale ha oltre 100 milioni di visualizzazioni su YouTube. Non è proprio uno sconosciuto.