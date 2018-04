Rihanna sta lavorando a due nuovi album per il 2018?

Si pensa che Rihanna stia pianificando di prendere d’assalto le classifiche con il rilascio di ben due nuovi album.

Si dice che il regista di “Diamonds” sia deluso da come è stato eseguito il suo ultimo LP, “Anti”, quindi ha in programma di prendere d’assalto le classifiche con un album a doppio disco di brani frizzanti.

Una fonte ha detto a Metro.co.uk:

Rihanna non era pienamente contenta del suo ultimo album – anche se le piaceva il risultato finale, sapeva bene di aver bisogno di qualcosa di diverso. Al momento sta registrando due album, uno pieno di canzoni per i grafici e un altro di brani lunatici e sperimentali, e sta considerando di pubblicare un doppio disco se ritiene che le canzoni non si adattino bene allo stesso album.

‘Anti’, l’ottavo album in studio della cantante trentenne, è stato pubblicato nel 2016 e si è posizionato al numero 32 nelle classifiche inglesi di fine anno e quinto nella Billboard 200 negli Stati Uniti del 2016.

L’anno scorso è stato riferito che Rihanna aveva registrato due nuovi brani con l’organizzazione del copyright American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) intitolata “Phatty” e “Only One Who Knows”. Si pensa che ‘Phatty’ sia stato scritto insieme all’artista del reggae Buju Banton.