Sequel di Jumanji: ecco quando uscirà

Il sequel di “Jumanji: Benvenuti nella giungla” sta per arrivare.

All’inizio di questo mese, Dwayne ‘The Rock’ Johnson ha confermato che sarebbe tornato per un sequel di Jumanji che ha riscosso grande successo nel 2017.

E lunedì 23 aprile durante la presentazione Sony CinemaCon a Las Vegas, Variety riporta che il presidente Tom Rothman ha confermato che Jumanji 3 arriverà nei cinema a dicembre 2019.

Dopo i numerosi ritardi subiti dal primo riavvio di Jumanji, questo sarà sicuramente una buona notizia per i fan della giungla.

"Jumanji" sequel will arrive for Christmas 2019, Tom Rothman says #CinemaCon — Dave McNary (@Variety_DMcNary) April 24, 2018

Rilasciando il film nel 2019, Jumanji si troverà ancora una volta contro il franchise di Star Wars al botteghino natalizio; dovrà affrontare l’episodio IX.

Tuttavia, dubitiamo che ci sia troppa preoccupazione, dal momento che il primo riavvio di Jumanji è stato un grande successo.

Il film, interpretato anche da Jack Black, Karen Gillan, Kevin Hart e Nick Jonas, ha guadagnato oltre $ 400 milioni solo negli Stati Uniti, con un riscontro globale di circa $ 1 miliardo.

Ma quale dei due membri del cast originale tornerà per il sequel?

L’ultimo rapporto è che Sony Pictures sta lavorando per recuperare gran parte del cast e del team di registi per il seguito.

Johnson ha confermato di essersi iscritto al sequel, con la speranza che torneranno anche Black, Gillan e Hart.

Si pensa anche che gli scrittori Scott Rosenberg e Jeff Pinkner, così come il regista Jake Kasdan, siano in trattative per tornare.