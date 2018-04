Shawn Mendes: il video di In My Blood cattura il sentimento della canzone

Il video musicale di In My Blood

Ecco il video musicale di “In My Blood” del cantante Shawn Mendes.

Qualche ora fa il cantante canadese Shawn Mendes ci ha fatto sapere tramite i social media che oggi avrebbe presentato in anteprima il suo video musicale per “In My Blood“, il singolo principale estratto dal suo prossimo album in studio (che potrebbe avere un titolo omonimo). La canzone è stata ufficialmente distribuita il 22 marzo e si è posizionata rapidamente in cima alle classifiche di iTunes in tutto il mondo. E fino ad oggi, “In My Blood” ha raggiunto le prime posizioni anche sulla Billboard Hot 100 negli Stati Uniti.

Il nuovo video musicale, che puoi guardare tramite il link di YouTube pubblicato qui sopra, cattura alla perfezione il sentimento di vera sofferenza espresso dalla canzone.

Clicca qui per leggere il testo di In My Blood. Qui sotto la copertina ufficiale del brano: