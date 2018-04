Testo Hasta Luego di HRVY

Testo Hasta Luego

You got them Juliet eyes

And I can be your Romeo tonight

Star crashed with love at first sight

And it’s like a movie

She dance like you never gon’ die

Blowing up the floor like she dynamite

No one can tell her goodbye

But it’s only one night

Ooh he got me

Ooh he got me

Ay ay ay ay

Ooh he told me

Ooh he told me

Ay ay ay ay

Hasta luego – luego

She don’t know what I know

Hasta luego – luego

She don’t know my name

I say bailamos

I say bailamos

I say bailamos

Can we dance?

Hasta luego

She don’t know what I know

No pasa nada, esta bien

Haria lo que sea para verte

Y al tenerte a mis pies

Esto se pone caliente

Bailando quiero probar

Pero me Corazon sabe esperar

Tengo para enamorar

Yo tengo lo que tu quieres

Ooh she got me

Ooh she got me

Ay ay ay ay

Ooh she told me

Ooh she told me

Ay ay ay ay

Hasta luego – luego

She don’t know what I know

Hasta luego – luego

She don’t know my name

I say bailamos

I say bailamos

I say bailamos

Can we dance?

Hasta luego – luego

She don’t know what I know

I’m like

Ohhh ohhh

Ay ay ay

Me tienes

Ohhh ohhh

Ay ay ay

I’m like

Ohhh ohhh

Ay ay ay

Me tienes

Ohhh ohhh

Ay ay ay

Hasta luego – luego

She don’t know what I know

Hasta luego – luego

She don’t know my name

I say bailamos

I say bailamos

I say bailamos

Can we dance?

Hasta luego – luego

She don’t know what I know