Tracklist album Dirty Computer di Janelle Monáe

È stata pubblicata la tracklist dell’album “Dirty Computer” di Janelle Monáe!

A soli pochi giorni dall’uscita del suo nuovo album in studio “Dirty Computer“, la cantante Janelle Monaé ha rivelato la tracklist completa tramite il suo sito ufficiale. Per mezzo di un gioco interattivo, Janelle ha tracciato canzone dopo canzone, fino a quando non sono stati mostrati tutti e quattordici i brani che compongono il disco.

“Dirty Computer” sarà caratterizzato da collaborazioni con artisti del calibro di Pharrell Williams, Zoë Kravitz, Brian Wilson e Grimes. Qui sotto i titoli dei brani che faranno parte del progetto discografico:

01. Dirty Computer (feat. Brian Wilson)

02. Crazy, Classic, Life

03. Take a Byte

04. Jane’s Dream

05. Screwed (feat. Zoë Kravitz)

06. Django Jane

07. PYNK (feat. Grimes)

08. Make Me Feel

09. I Got the Juice (feat. Pharrell Williams)

10. I Like That

11. Stevie’s Dream

12. Don’t Judge Me

13. So Afraid

14. Americans

Dirty Computer uscirà il 27 aprile 2018.