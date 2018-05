“Rocketman”, il biopic su Elton John é in piena lavorazione. E ha già una data di uscita Il film, interpretato dall'inglese Taron Egerton, era stato annunciato mesi fa ma poi era calato il silenzio. Ora c'é addirittura l'ufficialità dell'uscita in sala.

Ha scritto la storia della musica contempranea attraversando gli ultimi cinquant’ anni tra eccessi, cadute e rinascite; ha composto e cantato per colleghi ed amici e a molti di loro ha dovuto dire addio anzitempo, quasi fosse predestinato a rimanere l’ultimo di una certa generazione di artisti.

Ma ora, per Sir Elton John é giunto il momento degli onori, un po’ come quando, alla fine di uno spettacolo, il cast torna in scena per prendersi gli applausi. “Rocketman” sarà il biopic a lui dedicato e dopo mesi di silenzio, non solo sappiamo che la lavorazione procede a pieno ritmo, ma abbiamo addirittura una data d’uscita.

“Rocketman”: un musical molto particolare

La vita di Sir Elton John sembra fatta apposta per diventare un film: l’enfant prodige della musica, talmente sicuro di sé da vestirsi come Mozart pur di mostrare al mondo il proprio talento. La carriera tutta paiettes e mise sgargianti, che ad un certo punto sembra soccombere alle droghe e all’alcool salvo poi rinascere più grande di prima, e in mezzo decine di capolavori, di incontri illustri e la piena accettazione della propria identità sessuale, dopo il matrimonio fallito con la bella Renate a cui seguiranno l’incontro con l’attuale marito David Furnish e la nascita dei loro due figli.

“Rocketman” era in cantiere da anni, ma sembrava che nessuno fosse realmente intenzionato a realizzarlo, forse perché parlare di un’artista vivente non sembra avere poi una grande risonanza. Eppure qualcuno deve averci creduto e ha affidato la regia del film a Michael Gracey, già regista dello spettacolare “The Greatest Showman” per farne sì un musical, ma il primo musical “R” (rated, vietato) degli ultimi anni.

Il ruolo di Elton John inizalmente era stato affidato a Tom Hardy ( secondo quale criterio, non é dato saperlo) ma l’idea é stata poi accantonata (ringraziando il cielo!) e la parte é stata affidata al più efebico e giovane Taron Egerton (“The kingsman”). E fu proprio l’attore, qualche mese fa, a darci qualche anticipazione sul film.

Sì, vestirò i panni di Elton John in un musical. Sono molto felice di poterne parlare. È qualcosa di cui sono davvero emozionato. La compagnia di produzione di Elton e quella di Matthew Vaughn – quelli di Kingsman – stanno progettando questo musical, molto fantasy, non un classico biopic, incentrato sui primi anni della carriera di Elton John. Ci saranno le sue canzoni, e io tornerà a recitare e cantare insieme. Per quanto ne so il piano è quello di produrre il primo musical con rating R al mondo.

Edgerton ha definito “Rocketman” un musical fantasy, dove le celebri canzoni del baronetto inglese fungono da metafora nella struttura narrativa del film, per enfatizzare i vari passaggi della vita di Elton.

La data di uscita

La data di uscita ufficiale, almeno per quanto riguarda le sale britanniche, é il 17 Maggio 2019. Quel giorno, “Rocketman” si “scontrerà” con rivali illustri, come “Avengers 4”, “John Wick 3” e l’ “Alladin” live action della Disney interpretato con Will Smith nella parte del genio.