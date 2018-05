Negrita “Non torneranno più”: testo, significato e audio del nuovo singolo

Nuovo singolo estratto da “Desert Yacht Club” dei Negrita: in rotazione radiofonica da oggi “Non torneranno più”. Leggi testo e significato della canzone

Una canzone profonda e con un grandissimo significato “Non torneranno più” dei Negrita, in rotazione radiofonica da oggi e pronta a toccare i cuori di molti di noi, risvegliando i ricordi dell’adolescenza.

Il testo, scritto dai Negrita e prodotto da Fabrizio Barbacci, tocca un tema molto delicato come quello del perdere una persona cara, un amico con il quale si è condivisa una fetta di vita, di sogni e di speranze. Come sempre, i Negrita affrontano il tema con parole importanti, ma allo stesso tempo leggere e pregne di significato.

Ecco come i Negrita descrivono il significato di “Non torneranno più”:

‘Non Torneranno Più’ è una canzone che nasce dal rimpianto per la perdita improvvisa di un amico speciale. Riflette sulle esperienze, gli idoli della giovinezza e le emozioni, al tempo nuove, che non potremo più avere. Una canzone che scaturisce anche dall’amarezza e dall’impotenza di non poter riparare a ciò che ormai ineluttabilmente è andato e non tornerà mai più. Ma è pur sempre un inno alla vita. Alla gioventù. Spensierata, libera, curiosa e ribelle…



Presto sarà disponibile anche il video ufficiale del brano, che è stato girato in Salento, un posto dove, raccontano gli stessi Negrita, ci sono tanti amici, musicisti e non solo.

“Non torneranno più” dei Negrita – testo

Non torneranno più

Le mille notti in bianco

La gioventù al mio fianco, Roby Baggio e l’autostop

Non torneranno più

I miei vecchi polmoni

La noia tra i coglioni, scioperi e università

Whoa

Io guardo sempre avanti

Ho sogni più arroganti ma oggi no

Whoa, whoa

Non torneranno più

Gli amori di un estate

Le lingue consumate, gli occhi rossi e Kurt Cobain

Non torneranno più

I giorni da buttare

Le sbronze prese male e le cattive compagnie

Whoa

Io guardo sempre avanti

Ho sogni più arroganti ma oggi no

Whoa

Lasciatemi i miei santi

Nel giorno dei rimpianti

Ora che il cielo è meno blu, whoa

Ora che tutto è un déjà vu

Non torneranno più

Quegli anni spesi a ridere

La tua voglia di vivere mi manca amico mio

Vorrei incontrare Dio

Per dirgli cha ha sbagliato

Che non l’ho perdonato e che non lo farò mai

Whoa

Io guardo sempre avanti

Ho sogni più arroganti ma oggi no

Whoa

Lasciatemi i miei santi

Nel giorno dei rimpianti

Ora che il cielo è meno blu

Ora che tutto è un déjà vu

Ora che il cielo è meno blu

Perché non ci sei più

Avremo figli da governare

E molti rospi da ingoiare

E avremo scuse per i peccati

Se non li avremo già dimenticati