Riki ft CNCO “Dolor de Cabeza”: in arrivo il nuovo singolo

In rotazione radiofonica da oggi il nuovo singolo di Riki in collaborazione con i CNCO. il brano è già disponibile in pre ordine sulle piattaforme digitali

Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, è pronto per far conoscere a tutti il suo nuovo singolo “Dolor de Cabeza“. Il brano, già disponibile in pre ordine sulle piattaforme digitali, uscirà ufficialmente domenica sera alle 23:30.

La collaborazione di Riki con la band latino-americana dei CNCO, già ci promette un tormentone dal sapore chiaramente estivo, e con un ritmo che di sicuro ci farà ballare per tutte le nostre vacanze.



“Dolor de Cabeza” farà parte del nuovo album “Live & Summer Mania” in uscita per il prossimo 15 giugno.

La canzone, che lacia Riki nelle classifiche musicali internazionali, è un up-tempo fresco che miscela alla perfezione il pop elettronico di Riki e i reggaeton tipico delle sonorità degli CNCO. Ecco quello che ha dichiarato Riki riguardo al pezzo:

Dolor de Cabeza è un up-tempo estiva che racconta di una ragazza che ti fa impazzire, che ti seduce e poi ti evita. Lavorare con i ragazzi è stata un’esperienza incredibile, sia a Miami (durante le registrazioni) che in Italia, quando abbiamo girato il videoclip. La loro spontaneità, unita alla dedizione che hanno per il lavoro, è esattamente quello che cercavo da questa collaborazione. Sono rimasto molto colpito dal modo in cui le loro voci si sposano e sentirli cantare un brano che ho cominciato a scrivere due anni fa, mentre ero fermo nel traffico, è stato pazzesco!

Presto disponibile anche il testo e la traduzione di “Dolor de Cabeza”.