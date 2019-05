Mancano solamente 11 giorni all’uscita della quinta stagione di Black Mirror, eppure le sorprese non finiscono per i fan delle serie britannica: è stata difatti appena ufficializzata sull’account Twitter Netflix Latinoamérica l’uscita di Little Black Mirror, una serie inedita su Youtube!

Little Black Mirror: il trailer

Little Black Mirror: tutto ciò che sappiamo

Little Black Mirror sarà una miniserie composta da soli 3 episodi ed è rivolta principalmente ad un pubblico iberico e latinoamericano. La serie è infatti stata realizzata in lingua spagnola, con un cast assai particolare: molti degli interpreti scelti sono infatti famosissime web stars venezuelane, brasiliane, colombiane e messicane!



Tra i maggiori interpreti ritroveremo: Maia Mitchell, Rudy Mancuso, Juanpa Zurita, Lele Pons, Anwar Jibawi, Hannah Stocking, Jeff Wittek, Delaney Glazer and Alesso.



I tre episodi di Little Black Mirror debutteranno sul canale youtube di Netflix Latino América il 26 giugno, il 2 luglio e il 6 luglio.