In arrivo questo venerdì nelle radio e negli store digitali una collaborazione davvero speciale: i Negramaro si uniranno agli OneRepublic per una nuova versione del singolo “Better Days” che per l’occasione è stato rinominato “Better Days – Giorni Migliori”.

Originariamente scritto e prodotto dalla band americana durante la quarantena, il brano racconta le difficoltà vissute e le emozioni contrastanti provate durante questi mesi: la preoccupazione, la sofferenza, lo stupore ma anche la speranza e la consapevolezza che arriveranno giorni migliori. I proventi artistici della canzone continuano a essere devoluti al fondo “MusiCares” dedicato a tutti quei lavoratori del settore musicale che si trovano in difficoltà.

Ora è in arrivo una nuova versione in collaborazione con i Negramaro che hanno annunciato la notizia proprio questa mattina sui profili social. “Anche in tempo di lockdown, la musica è senza confini” affermano, dichiarando come l’idea sia nata proprio da Giuliano Sangiorgi e dal frontman degli OneRepublic Ryan Tedder. Nonostante la distanza il progetto ha avuto modo di nascere e “Better Days – Giorni Migliori” arriverà venerdì 29 Maggio.

Gli OneRepublic continuano intanto a lavorare sul nuovo album “Human”-che ha subito uno slittamento d’uscita- nel quale farà parte anche il singolo benefico. Contemporaneamente continuano a rilasciare collaborazioni come quella con Kygo in “Lose Somebody”.

Non si sa ancora invece con precisione quando potremo ascoltare il nuovo progetto discografico sul quale sta lavorando la band italiana, che non esce con un nuovo disco dal 2017. Tuttavia il pubblico potrà alleviare la curiosità e l’attesa di nuova musica questo venerdì e godersi una collaborazione che, sono certa, regalerà una bella emozione.