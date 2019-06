Al cinema, Aladdin sta facendo un successo senza precedenti. Ma Disney non perde tempo e pensa già al futuro: ieri, 24 Giugno, ha infatti annunciato quella che sarà la soundtrack ufficiale del film live-action “Il Re Leone“, in originale “The Lion King“, che sarà disponibile dall’11 Luglio 2019 in versione digitale.

La pellicola, che riprende la versione del film del 1994, sarà nei cinema dal 17 Luglio 2019 (due giorni prima del rilascio americano), giorno dal quale saranno disponibili anche le copie fisiche della soundtrack.

Sapete cosa vuole dire? Più Beyoncé per tutti! Queen B infatti, nella versione originale, presterà la sua incantevole voce alla leonessa Nala, inseparabile amica del protagonista Simba.

Cosa dobbiamo aspettarci dalla soundtrack de “Il Re Leone” (2019)?

“The Lion King”: Official Soundtrack

La soundtrack conterrà le versioni rivisitate delle canzoni che abbiamo già avuto modo di apprezzare nel 1994: tra queste, le famosissime “Hakuna Matata“, “Circle of Life” (tradotto con “Il cerchio della vita) e “Be Prepared“, la canzone del terribile Scar che in Italia è diventata “Sarò Re“.

Ci sarà inoltre una nuova canzone di Elton John, “Never Too Late“, scritta da Elton e Tim Rice, già collaboratore e creatore della colonna sonora del film originale.

Ma se è Beyoncè che state aspettando, allora dovrete assolutamente ascoltare il breve teaser (che puoi trovare qui sotto) rilasciato da Disney in si può ascoltare un pezzetto della nuova “Can you feel the love tonight?“, l’iconica canzone romantica meglio conosciuta da noi con “L’amore è nell’aria stasera“.

Bey e Donald Glover danno alla canzone, originariamente scritta e prodotta da Elton John, un tocco a dir poco favoloso.

Beyoncè e Donald Glover cantano “Can you feel the love tonight?”

I fari sono puntati inoltre su alcune produzioni di Pharell Williams. Il produttore Jon Favreau si è confidato inoltre in una conferenza stampa riguardo la grande importanza della musica in questa pellicola:

“Anche se non si conosce il film, c’è una grande forza spirituale nella musica. Ma se lo si conosce, e si è cresciuti con la sua musica – questa evoca immediatamente la storia stessa, i ricordi e le emozioni connesse alle diverse esperienze che ognuno ha avuto con Il Re Leone.

La soundtrack de “Il Re Leone” (2019)

“Circle Of Life” / “Nants’ Ingonyama” “Life’s Not Fair” “Rafiki’s Fireflies” “I Just Can’t Wait To Be King” “Elephant’s Graveyard” “Be Prepared (2019 Version)” “Stampede” “Scar Takes The Throne” “Hakuna Matata” “Simba Is Alive!” “The Lion Sleeps Tonight” “Can You Feel The Love Tonight” “Reflections Of Mufasa” TBA (Il titolo verrà annunciato) “Battle For Pride Rock” “Remember” “Never Too Late” “He Lives In You” “Mbube”

Siete emozionati per questo annuncio? Fatemi sapere nei commenti!