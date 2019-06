C’è fermento nel mondo dei Negramaro, la band salentina capitanata da Giuliano Sangiorgi torna in studio insieme a Lele Spedicato.

Dopo un periodo difficile durante il quale Lele Spedicato, storico componente dei Negramaro, ha lottato tra la vita e la morte, ecco che la band torna in azione.

A svelarcelo è Giuliano Sangiorgi in un post pubblicato sul suo canale ufficiale di Instragram.

Nella foto possiamo vedere Giuliano Sangiorgi e Lele Spedicato nella sala d’attesa dello studio di registrazione. La didascalia che accompagna lo scatto recita: “Sala d’attesa…#stellastudio aspettando che nasca…una nuova canzone”

Un’ottima notizia per i fan del Negramaro, che non aspettano altro che accogliere il frutto della creatività della band salentina.

Sono infatti trascorsi quasi due anni, dal rilascio di “Amore che torni“, ed è quindi tempo di rimettere legna al fuoco, con nuovi progetti musicali e nuove emozioni.

Dopo lo stop di Lele Spedicato, colpito all’improvviso da un’emorragia cerebrale, i Negramaro hanno per un periodo tirato il freno, per stringersi intorno al loro amico. Per fortuna Lele ha combattuto, e in meno tempo di quello che si sperava è tornato a fare musica con i suoi colleghi, partecipando anche ad alcune date del tour.

Dopo il suo ritorno, i Negramaro ci hanno deliziati con un singolo di rara sensibilità, dall’evocativo titolo “Cosa c’è dall’altra parte“, ma ora c’è bisogno di materiale nuovo, che a quanto pare sta per arrivare davvero!

Non resta che aspettare trepidanti l’arrivo di nuova emozionante musica…