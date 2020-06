Il nuovo singolo di Baby K si intitola “Non mi basta più” e vede la collaborazione di Chiara Ferragni.

Da diverse settimane si vociferava che fosse pronta a rilasciare un nuovo singolo per l’estate e il toto nome su una possibile collaborazione era già stato avviato. Nessuno aveva previsto una sorpresa del genere. Parliamo di Baby K che pubblica oggi “Non mi basta più”, con una “guest star” d’eccezione: l’influencer italiana più conosciuta al mondo, Chiara Ferragni.

Ma andiamo con ordine, come è nata questa collaborazione? È stata proprio quest’ultima a spiegarlo sulla sua piattaforma, raccontando come le due siano entrate in contatto per dar vita alla nuova campagna pubblicitaria del marchio Pantene, del quale la Ferragni è testimonial da diversi anni. Da qui la volontà di utilizzare il brano della cantante nello spot. Ma perchè lasciare le cose così e non aggiungerci il tocco che potrebbe far schizzare la curiosità del pubblico alle stelle?

“Ho sempre sognato di fare la cantante, ma la verità è che sono stonata” ha spiegato l’influencer, ma questo non ha fermato Baby K dal volerla coinvolgere nel brano che si apre proprio con una conversazione tra le due:

Ma non sarà l’unico momento nel quale sentiremo la voce di Chiara. A voi il compito di individuarla tra un verso e l’altro.

Dal ritmo e ritornello travolgente, “Non mi basta più” sembra essere perfetta per la playlist estiva. Baby K, d’altronde, è un’esperta di tormentoni dopo i precedenti successi di “Roma-Bangkok”, “Da zero a cento” e “Playa”. Questo brano è forse meno di impatto, ma vi sfido a non canticchiare “Non mi basta più / E non ti passa più / Ne voglio ancora ancora / Ancora non mi basta più” già dopo il primo ascolto. Il coinvolgimento della Ferragni, che si sa ha la capacità di trasformare ogni cosa che tocca in un trend, darà poi al brano l’esposizione mediatica che necessita.

La cantante ha infine pubblicato lo spot Pantene girato di recente, come dimostrano le mascherine utilizzate nel momento in cui si ritroveranno a stretto contatto, che vedremo presto anche in televisione.

Ora la parola spetta a voi, che ne pensate di questo nuovo singolo?

Testo di Non mi basta più di Baby K, guest star Chiara Ferragni

[Intro]

Chiara è arrivato il momento

Attiviamo il piano?

Confermato, ci aspettano

Operazione avviata, vai con la hit

Yo Baby K

[Verso 1]

Finestre nella chat

Coi sogni dei pascià

Lo chiederò all’estate non fare la stupida

Se la felicità

E’ un bicchiere a metà

Stasera mi ci tuffo mentre cerchi nelle app

Non vado sotto vado on top

Prima è vai è stop

Dolce e amaro coraçao

Già mi avevi al primo ciao

Ciao

Tu fra queste bambole sembri Ken

Ti ho in testa come Pantene

Sei una ruota dal lunedì fino al weekend

[Pre-Ritornello]

Non temo più le onde

Sto già in alto mare

Se mi dai solo un goccio che rimango a fare

Ti dico ok una volta

Poi dico che è finita

Ma dopo questa notte nulla è come prima

[Ritornello]

Non mi basta più

E non ti passa più

Ne voglio ancora ancora

Ancora non mi basta più

Non mi basta più

E non ti passa più

Ne voglio ancora ancora

Ancora non mi basta più

[Verso 2]

Woh! Frena

Suave suavecito

Il cuore è a dieta tu hai appetito

Il corpo dice ciò che non dico

Questo è il pezzo mio preferito

Ragione o sentimento

Rispondi Baby c’è tempo

Su un tetto ballando lento

Come bandiere al vento

Dammi il finale tanto noi siamo già il film

Sullo sfondo c’é una canzone e fa così

[Pre-Ritornello]

Non temo più le onde

Sto già in alto mare

Se mi dai solo un goccio che rimango a fare

Ti dico ok una volta

Poi dico che è finita

Ma dopo questa notte nulla è come prima

[Ritornello]

Non mi basta più

E non ti passa più

Ne voglio ancora

Ancora non mi basta più

Non mi basta più

E non ti passa più

Ne voglio ancora

Ancora non mi basta più

[Bridge]

Si alzano le onde

Rimango ad aspettare

Che il sole all’orizzonte scende dalle sue scale

La vita in una notte

Dimmi che male c’è

Una notte e poi son due

E non c’è due senza tre

[Pre-Ritornello]

Non temo più le onde

Sto già in alto mare

Se mi dai solo un goccio che rimango a fare

Ti dico ok una volta

Poi dico che è finita

Ma dopo questa notte nulla è come prima

[Ritornello]

Non mi basta più

E non ti passa più

Ne voglio ancora ancora

Ancora non mi basta più

Non mi basta più

E non ti passa più

Ne voglio ancora ancora

Ancora non mi basta più

[Outro]

Non c’è due senza tre

Non c’è due senza tre

Non c’è due senza tre

Senza te te te

Altro giro

Non mi basta