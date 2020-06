Ecco la data da segnare: dal 30 giugno 2020, infatti, sarà disponibile su Netflix Homemade, una collezione di corti realizzati da filmmaker di fama internazionale, fra cui spiccano nomi come Paolo Sorrentino, Kristen Stewart, Pablo Larrain e molti altri ancora. Il tutto per sostenere il settore cinematografico duramente colpito dalla pandemia mondiale che ha sconvolto il pianeta.

Di cosa si tratta

Homemade è il frutto di molteplici racconti che hanno preso vita durante la quarantena a cui tutti, registi compresi, siamo stati obbligati durante il periodo del Coronavirus.

È il racconto di storie intime e personali ma anche di storie inventate usando la fantasia.

I corti sono stati prodotti da The Apartment Pictures e Fabula, e sono stati realizzati utilizzando unicamente attrezzature fai da te e trovate in casa.

Gli scopi principali dell’opera sono due: dimostrare la potenza dell’arte, e di come possa salvarci anche nei momenti più tragici, donandoci sollievo e leggerezza, e distribuire il ricavato ad alcune delle organizzazioni che stanno lavorando sodo per fornire un supporto economico alle industrie televisive e cinematografiche messe a dura prova a causa delle ingenti perdite degli ultimi mesi.

Netflix ci offre, in questo periodo di lenta ripresa, sguardi approfonditi per riflettere su come il lockdown abbia modificato le nostre vite, non solo nei mesi di reclusione, e di come un modo per salvarci si può sempre trovare, se siamo disposti a cercarlo.

