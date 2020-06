Miley Cyrus si racconta in una lunga intervista per “Variety” e affronta il tema della sobrietà e del percorso che l’ha portata dov’è oggi.

La giovane cantante e attrice subì lo scorso Novembre un intervento chirurgico alle corde vocali, dopo che i medici la informarono delle loro condizioni: troppo usurate. “Non mi stupì la cosa, ho iniziato ad andare in tour a 12 anni e poi parlo così tanto”, ci scherza su oggi Miley, che per le quattro settimane successive fu costretta al silenzio.

Non fu semplice, soprattutto per chi sulla propria voce ci ha sempre vissuto, ma la giovane si impegnò a seguire le direttive e nella successiva riabilitazione in modo da poter tornare all’attivo e più in forma che mai. Proprio a causa dell’intervento Miley fu inevitabilmente costretta a smettere di fumare per diverse settimane. Nel corso di queste cominciò a riflettere sul suo stile di vita e sul suo rapporto con alcune dipendenze -come quella per la marijuana- potenzialmente legate anche alla sua storia familiare.

“Mia mamma venne adottata e io ho ereditato alcune delle sue emozioni, come il sentimento di abbandono e la voglia di sapere di essere voluta ed essere valida. I genitori di mio padre divorziarono quando aveva tre anni e si ritrovò a crescere da solo. Ho fatto molte ricerche sulla mia famiglia e ho scoperto molte sfide affrontate nell’ambito delle dipendenze e della salute mentale. Quindi sono andata in terapia, ho iniziato a chiedermi “Perchè sono così?”. Capendo il passato possiamo compendere il presente e il futuro ci risulterà molto più chiaro”

L’obbligo di rimanere lontana dal fumo a causa dell’intervento si è trasformato così in volontà e Miley dichiara di essere sobria da sei mesi, e di esserne felice.

“La cosa che amo di più è svegliarmi al 100%, il 100% del tempo. Non voglio alzarmi sentendomi debole o intossicata, voglio svegliarmi sentendomi pronta”.

Non è la prima volta che Miley prova a cambiare il proprio stile di vita, già nel 2017 aveva infatti dichiarato di aver deciso di smettere di fumare preferendo una concentrazione più lucida soprattutto in studio e agli eventi di lavoro. Le ricadute pero’, si sa, succedono. Nonostante questo la cantante ha ripreso nuovamente la rotta della sobrietà e sembra essere davvero decisa a percorrerla.