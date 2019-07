La petizione lanciata dai fan di Game of Thrones ha fatto di sicuro parlare molto, ma ora finalmente abbiamo anche una risposta!

Dopo l’ultima stagione della serie tv fantasy Game of Thrones, i pareri dei fan sono stati controversi, e la maggior parte è rimasta così delusa dalla stagione (e ancor più dal finale), da decidere di mettere in piedi una gigantesca petizione che chiedeva la riscrittura di tutta la stagione.

L’accusa principale mossa agli autori di Game of Thrones è stata quella di non sapersi muovere nella narrazione senza i libri di Martin. La serie, infatti, con l’ultima stagione si è separata dalla storia raccontata dai libri (ancora in corso d’opera), per trovare un finale proprio e originale.

La petizione dei fan di Game of Thrones

La petizione, lanciata su internet, ha avuto una risposta incredibile da parte dei fan, arrivando a raccogliere oltre un milione di firme.

Nella petizione di accusava gli autori David Benioff e D.B. Weiss, i quali si sono dimostrati scrittori terribilmente incompetenti dal momento in cui non hanno avuto materiale di base (cioè i libri di Martin) sui quali contare.

Parole forti che però, bisogna ammetterlo, denotano anche un’incompetenza dei fan per la scrittura televisiva. Ma il successo di una serie dipende dal pubblico, quindi questa delusione generale non poteva essere tralasciata.

La risposta dell’HBO alla petizione

A dare una risposta ai fan circa la portentosa petizione, è stato il presidente della HBO Casey Bloys:



Ci sono pochissimi svantaggi nell’avere uno show estremamente popolare. Ma il primo che mi viene in mente è quando provi a mettere la parola fine; molte persone hanno grandi opinioni su come dovrebbero finire le storie dei loro personaggi preferiti…



Per quanto riguarda la possibilità di ripetere la stagione finale di Game of Thrones, Bloys spiega chiaramente che non ci sarà: “Non è qualcosa che abbiamo mai seriamente considerato.”

E alla fine non ne avrebbero motivo! La stagione finale di Game of Thrones ha riscosso un grande successo agli ultimi Emmy, consegnando alla serie tv ben 32 nomination.

Cari fan delusi, dimenticate la petizione, fatevene una ragione e aspettate la pubblicazione dei libri!