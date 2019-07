Il film capolavoro di Quentin Tarantino, Pulp Fiction (1994) avrebbe potuto avere un prequel, ma purtroppo non lo vedremo mai. A confermarlo lo stesso regista in una recente dichiarazione.

Il prequel di Pulp Fiction, a parte creare eccitazione tra i fan, avrebbe anche creato un filo conduttore tra l’universo di Pulp Fiction e quello de Le Iene, per mezzo di due dei personaggi più interessanti e bizzarri.

Quale sarebbe stata la trama del prequel di Pulp Fiction?

Come ha spiegato lo stesso Tarantino, la storia del preqel di Pulp Fiction avrebbe avuto come protagonisti i fratelli Vega, nel dettaglio Vincent Vega di Pulp Fiction (interpretato da John Travolta) e Vic Vega de Le Iene (interpretato da Michael Madsen).

Questa è l’unica cosa che sapevo, era la premessa, ma non credo di averla portata abbastanza lontano per farla diventare una storia- ha raccontato il regista

Sarebbe accaduto ad Amsterdam durante il periodo in cui Vincent era lì. In Pulp Fiction è appena tornato da Amsterdam e racconta la storia e tutto il resto. Stava dirigendo un club per Marsellus Wallace ad Amsterdam e probabilmente era lì da un paio d’anni.



Ad un certo punto durante i suoi due anni trascorsi a dirigere alcuni club, Vic si presenta per visitarlo…

Una premessa interessante per un fantastico prequel: che cosa avrebbero combinato i due fratelli insieme ad Amsterdam? Purtroppo pare che non lo sapremo mai.

Perché Double V Vega non vedrà mai la luce

Purtroppo siamo coscienti del fatto che il prequel di Pulp Fiction, che avrebbe avuto come titolo “Double V Vega” non verrà mai realizzato, in primis perché gli attori protagonisti sono molto invecchiati, e non è assolutamente possibile pensare i fratelli Vega interpretati da altri attori!

Infine, la possibilità di un squel è da escludere categoricamente, perché come ben sappiamo i fratelli Vega sono morti stecchiti nella trama dei rispettivi film che li vedeva protagonisti.

Peccato! Sarebbe stato davvero un film interessante, una storia troppo bella, anche solo da immaginare.

Per il momento dobbiamo accontentarci di C’era una volta…a Hollywood in arrivo nelle sale a settembre e alle voci che parlano di un possibile Kill Bill 3. Voi ci credete?