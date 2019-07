Una scena di Stranger Things 3 In molti hanno ipotizzato che nella quarta stagione verrà dato molto più spazio ai Russi, e magari sarà possibile scoprire perché volevano a tutti i costi riaprire il mondo del Sottosopra. Nella terza stagione abbiamo avuto modo di vederli complottare nascosti nella base segreta nei pressi del centro commerciale Starcourt Mall e poi di nuovo alla fine, nella scena post-credits. Ma non ci sono state date informazioni sufficienti su quello che stanno veramente cercando. La risposta più facile è che vogliano servirsi delle creature al suo interno: controllare i mostri del Sottosopra potrebbe dare loro un grande vantaggio a livello militare (si ricorda infatti che Stranger Things è ambientato in piena guerra Fredda). Interessante anche una nuova teoria che sta circolando sul web: secondo alcuni, i russi avrebbero cercato di riaprire il Sottosopra a Hawkings solo per avere una scusa per attaccare gli Stati Uniti, accusandoli di star complottando per creare un vero e proprio esercito di creature sovrannaturali. Teoria complessa ma alquanto originale!

La cittadina di Hawkings, Indiana Nell’ultimo episodio della terza stagione, “Chapter Eight: The Battle of Starcourt“, dopo che i nostri protagonisti riescono finalmente a sconfiggere il Mind Flyer, la scena cambia e scopriamo che c’è stato un salto temporale di tre mesi. Un notiziario locale spiega che dal 4 Luglio tutto è cambiato e parla di un complotto, di una vera e propria cospirazione. Colpa del sindaco corrotto, o qualcosa di più? Ecco, è proprio quel “qualcosa di più” che potrebbe essere esplorato nella stagione 4. Perché proprio Hawkings? Ci sarà un motivo per cui il Sottosopra sembra particolarmente attratto da questa cittadina? Non ci resta che sperare che venga tutto chiarito nella prossima stagione.

Murray Bauman. I fan pensano avrà un ruolo fondamentale nella prossima stagione Il simpatico Murray Bauman avrà più spazio nella quarta stagione. Ebbene sì, i fan credono che sarà molto importante per diverse ragioni. Primo, dovrà assolutamente cercare un nuovo bunker nel quale stare dopo che Joyce lo ha smascherato rivelando il suo numero di telefono. E a proposito di numeri di telefono…lo sapevate che se chiamate il numero di Murray, questo esiste realmente? Risponderà la segreteria telefonica che vi dirà più o meno queste parole: Ciao, hai chiamato la residenza di Murray Bauman. Mamma, se sei tu, per favore chiamami tra le 5 e le 6 del pomeriggio come ci siamo già detti, okay? Se sei Joyce, Joyce, grazie per aver chiamato. Ho cercato di contattarti. Ho un aggiornamento. Si tratta, beh…è meglio se ne parliamo di persona. Non è né una cosa bella né brutta, ma è qualcosa. Proprio questo “aggiornamento” potrebbe rivelarsi una chiave fondamentale per la quarta stagione. Potrebbe naturalmente riferirsi a moltissime cose, ma la prima che è venuta ai fan è un aggiornamento che potrebbe riguardare proprio…Hopper. Il che ci porta alla prossima teoria, forse quella che più stavate aspettando!

Hopper David Harbour) pochi istanti prima di morire. Un momento però: e se fosse ancora vivo? Andiamo, c’è ancora qualcuno là fuori che ha finito la terza stagione e pensa che Hopper sia davvero morto? Se c’è qualcosa che otto stagioni di Game of Thrones dovrebbero aver insegnato, è che se in una serie tv non viene mostrato un cadavere, probabilmente il personaggio in questione non è morto. Analizzando attentamente le scene in cui dovrebbe essere avvenuta la morte di Hopper, alcuni fan hanno sottolineato il fatto che la telecamera spazi strategicamente lontano dal poliziotto quando Joyce gira contemporaneamente le due chiavi che attivano l’autodistruzione della macchina. Di fatto dunque, ci sono interi secondi che Hopper avrebbe potuto usare per scappare dal pericolo. Inoltre, è importante sottolineare che nelle scene successive si vede la macchina esplodere, e l’esplosione di fatto colpisce alcuni membri del laboratorio che vengono letteralmente spazzati via…la stessa cosa però non accade al nostro sceriffo di Hawkings, visto che la piattaforma sulla quale stava risulta essere poi vuota. Non ci sono giustificazioni del tipo, “I produttori non hanno voluto mostrarci la morte di Hopper perchè troppo violenta”. Non sarebbe da Duffer Brothers privarci di una morte di un personaggio particolarmente amato, basti a pensare al povero Bob nella stagione due. O ancora, alla morte di Billy, che ci è stata mostrata con dovizia di particolari… La risposta è semplice, se avessero voluto farci credere che Hopper era morto, ci avrebbero mostrato la sua morte. Ma non l’hanno fatto, quindi… Un’ulteriore particolare che potrebbe confermare la finta morte di Hopper, potrebbe essere l’utilizzo della canzone “Heroes” nella scena in cui Eleven legge tra le lacrime la lettera lasciatale proprio dal suo papà. I più bravi ricorderanno che la stessa canzone era giù stata usata nella prima stagione di “Stranger Things”, quando la polizia aveva ritrovato il corpicino di Will senza vita. Come ben sappiamo, era tutta una messinscena per coprire gli avvenimenti del Sottosopra. C’è una frase inoltre che ha colpito diversi fan della serie, quel “Mi raccomando, lascia la porta aperta di almeno dieci centimetri“, che Hopper scrive alla sua bambina, un riferimento scherzoso alle prime puntate della terza serie. Ma che si celi ben altro dietro questo avvertimento? Che i produttori ci stiano chiedendo di “lasciare la porta aperta” su Hopper, e cioè di non credere che sia morto? O ancora, che la porta da lasciare aperta sia quella del Sottosopra, per permettere a Hopper di uscire? Eleven Millie Bobby Brown) legge la lettera di Hopper Ci sono diverse teorie infatti su dove sia Hopper adesso. Alcuni fan sono certi abbia avuto abbastanza tempo per “rifugiarsi” nel Sottosopra e che adesso sia sfortunatamente bloccato lì. Per uscire, dovrà trovare un passaggio che gli permetta di tornare nel nostro mondo, proprio come aveva già fatto El nella seconda stagione. Altri fan non sono della stessa idea, e questo ci introduce alla prossima teoria…

Nella scena successiva ai titoli di coda, ci spostiamo in quello che ha tutta l’aria di essere un laboratorio situato in Russia. Dei soldati parlano e a un certo punto viene nominato un certo “Americano“. Come è giusto che sia, forse anche spinti dalla speranza che fosse ancora vivo, in molti fan hanno dedotto che questo americano sia proprio il nostro Hopper. Secondo questa versione dei fatti, Hopper sarebbe riuscito a scappare dall’esplosione della macchina, ma nel farlo sarebbe incappato in alcuni soldati che lo avrebbero catturato e portato in una prigione russa. Secondo altri, nell’esplodere la macchina avrebbe creato una sorta di rottura temporale che avrebbe trasportato Hopper indietro nel tempo, i russi lo avrebbero poi catturato e imprigionato. Questa teoria è supportata dai numerosi fan di “Ritorno al futuro“, pellicola che ha avuto diverso spazio durante la terza stagione di ST. Molti altri invece non sono per nulla convinti che l’americano a cui si fa riferimento alla fine della stagione sia Hopper e lo ritengono fin troppo scontato. Per questo la loro teoria si sposta di più verso la possibilità che il prigioniero possa essere niente poco di meno che il Dottor Brenner, il famoso “Papa” di Eleven. Il dottor Brenner con Eleven nella prima stagione Di lui non abbiamo saputo nulla in questa stagione, ma nella seconda è stato confermato da un suo collega che è ancora vivo. Che sia stato catturato da i russi e sia stato proprio grazie a lui che questi hanno scoperto dove si trovasse Eleven e soprattutto, come raggiungere il Sottosopra?

Dopo essere stata infettata dal Mind Flyer, Eleven purtroppo non è stata più in grado di utilizzare i suoi poteri. Un espediente di trama necessario, considerando che la seconda stagione si era conclusa con El che aveva chiuso la porta del Sottosopra proprio grazie ai suoi poteri e che in questa stagione si doveva pensare a qualcosa di diverso. 2×09, Eleven chiude la porta per il Sottosopra Molti fan pensano che sia molto interessante che Eleven abbia perso i suoi poteri: primo, questo significa che in qualche modo dovrà recuperarli e che questo sarà un punto focale per la stagione quattro; secondo, la mancanza dei poteri ci permetterà di avere un’Eleven più umana e questo ci permetterà di conoscerla sotto una veste che non abbiamo mai visto prima. Il mancato ritorno dei suoi poteri di fatto risulta molto “utile” anche per la trama legata ad Hopper: in questo modo, la ragazza sarà infatti impossibilitata a capire se il suo papà è ancora vivo e se lo è, dove si trova. Una cosa è certa però: Mike, proprio come tutti noi, è certo che Eleven prima o poi riavrà i suoi poteri.