Il Festival di Venezia 76 promette davvero bene, come tutti i film che sono in concorso per il Leone d’Oro del cinema.

Ben tre i titoli italiani concorso, che portano i nomi di registi come Franco Maresco, Pietro Marcello e Mario Martone, senza tralasciare la serie tv di Sollima e “The New Pope” di Sorrentino.

I titoli italiani in concorso a Venezia 76

I film italiani che concorreranno a Venezia 76 sono, come abbiamo accennato, “La mafia non è più quella di una volta” di Franco Maresco, “Il sindaco del rione Sanità” adattamento da un’opera teatrale di Eduardo De Filippo, di Mario Martone, e infine il poetico “Martin Eden” di Pietro Marcello, storia tratta dal grande romanzo di Jack London.

Le serie tv a Venezia 76

Al Festival di Venezia, tra gli eventi speciali fuori concorso, verranno anche presentate anche due importanti serie tv, a partire da “Zerozerozero” di Stefano Sollima (tratto da un’opera di Saviano), e poi la molto attesa “The New Pope” di Paolo Sorrentino.

Altri titoli importanti al Festival di Venezia 2019

Il festival, che si svolgerà al Lido di Venezia dal 28 agosto al 7 settembre, porterà a confronto altri grandi nomi del cinema.

Tra tutti, basterà citare il tanto atteso “Joker” di Todd Philips e con protagonista Joaquin Phoenix; oppure “Ad Astra” con Brad Pitt e diretto dal regista James Gray, oppure “J’accuse” di Roman Polanski e così via.

Qui di seguito la lista completa dei film in concorso a Venezia 76.

Film in concorso a Venezia 76

The Truth, Hirokazu Kore-eda

The Perfect Candidate, Haifaa Al-Mansour

About Endlessness, Roy Andersson

Wasp Network, Olivier Assayas

Marriage Story, Noah Baumbach

Guest of Honour, Atom Egoyan

Ad Astra, James Gray

A Herdade, Tiago Guedes

Gloria Mundi, Robert Guediguian

Waiting for the Barbarians, Ciro Guerra

Ema, Pablo Larrain

Saturday Fiction, Lou Ye

Martin Eden, Pietro Marcello

La Mafia Non E’ Piu Quella Di Una Volta, Franco Maresco

The Painted Bird, Vaclav Marhoul

Il Sindaco del Rione Sanita, Mario Martone

Babyteeth, Shannon Murphy

Joker, Todd Phillips

J’accuse, Roman Polanski

The Laundromat, Steven Soderbergh

No. 7 Cherry Lane, Yonfan