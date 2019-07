The Chainsmokers e il dj statunitense Nicholas D. Miller, conosciuto con il nome di Illenium, hanno finalmente pubblicato la loro collaborazione.

“Takeaway” è il titolo del pezzo rilasciato e che il pubblico aveva avuto modo di assaporare già all’ULTRA Festival lo scorso Aprile.

Copertina del singolo Takeaway

Durante l’anteprima il ruolo di voce femminile era stato ricoperto dalla cantante Sorana che è stata poi successivamente sostituita con la giovane Lennon Stella che ha preso parte alla versione finale.

Il singolo “Takeaway” parla di come la paura di essere feriti possa portare a chiudere una relazione prima del previsto.

“Prima che io ti possa amare, ti lascerò Prima che io diventi qualcuno da lasciare indietro Spezzerò il tuo cuore così tu non spezzerai il mio”

Il video ufficiale, rilasciato oggi, è stato girato nella città di New York e vede i quattro protagonisti rincorrersi senza riuscire a incrociarsi mai.

I The Chainsmokers insieme a Lennon Stella e Illenium

Tutti e quattro raggiungono con mezzi differenti –chi in metropolitana, chi in macchina, chi in elicottero– la Hudson Yards Vessel, conosciuta anche come la scalinata di New York, una struttura accanto all’High Line Park fatta totalmente di scale, connesse tra di loro. La sua forma ovale ricorda quella di un alveare.

“Quindi come ci siamo arrivati qui? Mi sto chiedendo perchè io sia così coinvolto Meglio se facciamo questo da soli”

I The Chainsmokers termineranno il tour europeo in Belgio al festival Tomorrowland questo venerdì.

Ripartiranno subito a metà Agosto con quello asiatico per poi concludere infine con le tappe americane, che li vedrà impegnati fino alla fine dell’anno e che avrà come artisti “di sostegno” i Five Seconds of Summer e proprio Lennon Stella con la quale ci sarà così la possibilità di performare il nuovo singolo “Takeaway” live.