Arisa riparte in quarta dopo il lockdown, con un singolo dal titolo Ricominciare Ancora che apre la porta alla sua nuova esistenza artistica. Sì perché Rosalba Pippa, in arte Arisa, ha dato una svolta alla sua carriera, mettendosi in proprio e fondando una sua etichetta, la Pipshow, in modo da poter essere libera di decidere quando far uscire la sua musica, i suoi concerti e tutto il resto.

Ricominciare Ancora è così un vero e proprio nuovo inizio, e anche il via per ripartire con i concerti live, con la sua band storica composta da tre elementi in unplugged. Insomma, un ritorno alle origini e una vera e propria ripartenza per Arisa che con la sua incredibile voce siamo sicuri continuerà ad emozionarci.

L’uscita di Ricominciare Ancora di Arisa

L’uscita del singolo Ricominciare Ancora di Arisa è fissato per il 24 luglio 2020, e sarà dunque disponibile in tutti i negozi, sia fisici che virtuali e soprattutto in rotazione radiofonica.

Soltanto qualche giorno fa Arisa aveva fatto parlare di sé per un curioso post pubblicato su Instagram in cui la cantante liberamente confessava “Rutto, scoreggio e amo il sole“, segno di una ritrovata libertà anche nel potersi esprimere, nell’abbattere la finta facciata e farsi conoscere per quella che è, una persona normale, come tutte.

Successivamente Arisa ha infatti difeso la sua dichiarazione, restando ferma sul principio che l’ha spinta a scriverla:

Faccio quello che fanno tutti, anche le super modelle. A chi si è indispettito dico che è un problema suo. Non è più tempo di mettersi sul piedistallo e il lockdown ha messo ancora più in risalto la famosa “livella” di Totò…

Proprio questa sensazione di libertà e di rinascita è il sentimento alla base del nuovo singolo, che Arisa ha voluto descrivere così:

Ricominciare Ancora è un manifesto di rinascita, una carezza, una spinta verso una dimensione più consapevole che ci descrive protagonisti del nostro tempo e artefici del nostro destino. Ricominciare ancora, per tutti. Ricomincio da me, dalla mia musica e dalle persone che mi seguono. E’ un brano che arriva dritto al cuore ed esprime una grande positività, ma suscita anche degli spunti di riflessione.

Un passo coraggioso per un’artista che ha ancora tanto da dare alla musica italiana e internazionale.

E tu cosa ne pensi? Sei d’accordo con Arisa e sul suo “ricominciare”? Lascia un commento per farci sapere.

Il testo di Ricominciare Ancora sarà presto disponibile.