Le Little Mix pubblicano il loro nuovo singolo “Holiday” e ci invitano a cantare con loro

La girlband inglese delle Little Mix torna con un nuovo singolo pubblicato giusto in tempo per le nostre vacanze. “Holiday” è il secondo brano, dopo “Break Up Song”, che andrà a comporre il loro sesto album e la sua uscita è stata accompagnata da un video karaoke.

Perrie Edwards, Jade Thirlwall, Jesy Nelson e Leigh-Anne Pinnock hanno annunciato l’arrivo del brano con un divertente video che le vede in partenza anche se quest’ultimo ha poco a che vedere con il concetto di vacanza. Si tratta infatti di un semplice paragone inserito all’interno del testo per sottolineare le sensazioni provate insieme al proprio “lui”.

Ma rimane pur sempre un singolo estivo e per l’occasione è stato pubblicato anche il video karaoke che vede le quattro cantanti occupare la scena separatamente, accompagnate dalle parole della canzone. Registrare un video insieme sarebbe risultato complicato visti i tempi che corrono, ma questa è stata un’occasione per le ragazze per riunirsi ugualmente sul set.

“Essere tornate insieme (ma a una distanza di sicurezza) per girare questo video è stato bellissimo” hanno dichiarato.

La band è tornata quindi all’attivo dopo il periodo di pausa forzata -a causa dell’emergenza Coronavirus- che ha portato anche alla cancellazione del tour estivo. Contemporaneamente al rilascio di nuova musica in settimana è stata condivisa anche la prima pubblicità del loro reality “Little Mix The Search”, che andrà in onda quest’autunno sulla BBC e che le vedrà coinvolte nella ricerca di nuovi talenti. Il vincitore avrà la possibilità di supportare le Little Mix in tour, aprendo i loro concerti.

Nel frattempo la band continuerà a lavorare al nuovo album, che non ha ancora una data d’uscita. In attesa di scoprire più informazioni a riguardo date un ascolto al singolo “Holiday” e fateci sapere cosa ne pensate!

Traduzione del testo di Holiday delle Little Mix

[Verso 1]

Ragazzo, te l’ho detto?

Lo giuro, tu fai comparire il sole nel mio cielo

Quando fa freddo, mi stringi più vicino

Così caldo, sembra la metà di Luglio

[Pre-Ritornello]

Voglio avere un piccolo assaggio, quindi lasciati stendere

Non c’è niente di meglio della mia pelle contro la tua

E ho ricercato questa sensazione, per tutta la vita

E ragazzo, tu me la dai ogni volta

[Ritornello]

Possiamo farlo per tutta la notte?

Non fermiamoci, è tutto sul mio corpo tesoro

Toccami come una notte d’estate, sei come una vacanza

Svegli tutta notte, non fermiamo tutto quello che sento sul mio corpo

Stiamo solo ballando la fine della giornata

Ragazzo, sei come una vacanza

[Post-Ritornello]

Così, lascerò andare

Nessuno al mondo può essere minimamente paragonato a te

Paragonato a te

Ce la stiamo prendendo con calma

Ogni volta, ovunque, dureremo per sempre tesoro mio

E mi stai facendo eccitare

[Verso 2]

Ragazzo, te l’ho detto?

Me lo dai come nessun altro

Abbiamo ottenuto quel calore, come l’estate

Ed ecco perchè sono così felice che tu sia mia

[Pre-Ritornello]

Voglio avere un piccolo assaggio, quindi lasciati stendere

Non c’è niente di meglio della mia pelle contro la tua

E ho ricercato questa sensazione, per tutta la vita

E ragazzo, tu me la dai ogni volta

[Ritornello]

Possiamo farlo per tutta la notte?

Non fermiamoci, è tutto sul mio corpo tesoro

Toccami come una notte d’estate, sei come una vacanza

Svegli tutta notte, non fermiamo tutto quello che sento sul mio corpo

Stiamo solo ballando la fine della giornata

Ragazzo, sei come una vacanza

[Post-Ritornello]

Così, lascerò andare

Nessuno al mondo può essere minimamente paragonato a te

Paragonato a te

Ce la stiamo prendendo con calma

Ogni volta, ovunque, dureremo per sempre tesoro mio

E mi stai facendo eccitare

[Bridge]

Quindi, dammi amore, dammelo

Oh ragazzo, amo quando mi tocchi, quando mi stringi

Nessuno riesce a darmi quella cosa, su di me, come fai tu

Sei come una vacanza

Sai che lo voglio, tesoro

[Ritornello]

Possiamo farlo per tutta la notte?

Non fermiamoci, è tutto sul mio corpo tesoro

Toccami come una notte d’estate, sei come una vacanza

Svegli tutta notte, non fermiamo tutto quello che sento sul mio corpo

Stiamo solo ballando la fine della giornata

Ragazzo, sei come una vacanza

[Post-Ritornello]

Così, lascerò andare

Nessuno al mondo può essere minimamente paragonato a te

Paragonato a te

Ce la stiamo prendendo con calma

Ogni volta, ovunque, dureremo per sempre tesoro mio

E mi stai facendo eccitare

Mi stai facendo eccitare

Testo di Holiday delle Little Mix

[Verse 1]

Boy, have I told ya?

I swear, you put the sun up in my sky

When it’s cold, you pull me closer

So hot, it’s like the middle of July

[Pre-Chorus]

Wanna have a little taste, so let me lay you down

Nothing better than your skin on mine

And I been looking for the feeling, looking all my life

Boy, you give it to me every time

[Chorus]

Can we make it all night?

We don’t stop all up on my body babe

Touch me like a summer night, you feel like a holiday

Up all night, we don’t stop feel up on my body, babe

We’re just dancing the night away

Boy, you feel like a holiday

[Post-Chorus]

So, I’mma let go

No one else in the world could ever come close to you, baby

Close to you, baby

We’re taking it slow

Whenever, wherever, we’re lasting forever my baby

And you’re turning me on



[Verse 2]

Boy, have I told ya?

You give it to me like no other guy

We got that heat, yeah, like the summer

And that’s why I’m so glad I made you mine

[Pre-Chorus]

Wanna have a little taste, so let me lay you down

Nothing better than your skin on mine

And I been looking for the feeling, looking all my life

Boy, you give it to me every time

[Chorus]

Can we make it all night?

We don’t stop all up on my body babe

Touch me like a summer night, you feel like a holiday

Up all night, we don’t stop feel up on my body, babe

We’re just dancing the night away

Boy, you feel like a holiday

[Post-Chorus]

So, I’mma let go

No one else in the world could ever come close to you, baby

Close to you, baby

We’re taking it slow

Whenever, wherever, we’re lasting forever my baby

And you’re turning me on

[Bridge]

So, put your love on me, up on me

Oh, boy, I love you when you‘re touching me, holding me

No way nobody put that thing on me, up on me, like you do

Feel like a holiday

You know that I want it, babe

[Chorus]

Can we make it all night?

We don’t stop all up on my body babe

Touch me like a summer night, you feel like a holiday

Up all night, we don’t stop feel up on my body, babe

We’re just dancing the night away

Boy, you feel like a holiday

[Post-Chorus]

So, I’mma let go

No one else in the world could ever come close to you, baby

Close to you, baby

We’re taking it slow

Whenever, wherever, we’re lasting forever my baby

And you’re turning me on

You’re turning me on