Ziggy Marley, l’erede del celebre artista del reggae Bob Marley, torna sulla scena musicale con un nuovo album in studio dal titolo “More Family Time”, un disco arricchito dalla partecipazioni di ospiti speciali. Ziggy Marley è il primogenito del compianto Bob Marley noto per la sua carriera insieme a suoi fratelli e per aver proseguito il lavoro che Bob aveva lasciato al mondo. Per la realizzazione di questo nuovo disco ha lavorato insieme ad artisti del calibro di Tom Morello, Alanis Morissette, Ben Harper, e tanti altri.



Dopo aver pubblicato qualche giorno fa il suo ultimo lavoro da solista “Home” con il dj Mathieu Koss, l’artista giamaicano ha dichiarato che rilascerà il prossimo 18 settembre “More Family Time”, un album di inediti in studio che fa da seguito a “Family Time”, un disco del 2009 a cui aveva partecipato anche Paul Simon per la traccia “Walk Tall”. “More Family Time” è un disco impreziosito dalla presenza di Ben Harper con cui Ziggy ha inciso “Play With Sky” (di cui abbiamo l’estratto), Sheryl Crow con cui l’artista reggae ha registrato “Everywhere You Go”, Lisa Loeb per “Music Is in Everything”, il già citato chitarrista dei Rage Against the Machine e Audioslave Tom Morello, che insieme a Busta Rhymes e Isaiah Marley ha preso parte alle session di “Move Your Body”, e la cantautrice Alanis Morissette per “Please Excuse Me Thank you”.

Il lavoro include anche la bonus track “Today I Feel Silly”, che vede la star di Hollywood Jamie Lee Curtis leggere il suo ultimo libro per bambini “Me, Myselfie and I”.

La tracklist di “More Family Time”: