David Guetta ha riunito due grandi esperti di hit

Il nuovo singolo di Jason Derulo con Nicki Minaj “Goodbye” è una vera hit.

Jason Derulo ha pubblicato lo scorso venerdì mattina – 24 agosto 2018 – il suo nuovo singolo dal titolo “Goodbye“.

La traccia è stata prodotta da David Guetta – non uno qualunque – e vanta la voce di Nicki Minaj e quella del cantante francese Willy William– che in questo caso non canta nella sua lingua natia ma in spagnolo.

Quest’ultimo è conosciuto in Italia per il suo singolo Ego, che fece molto bene qui da noi.

Dove verrà inserito Goodbye? Non sappiamo ancora se Jason stia pensando di pubblicare un nuovo album quest’anno, molto probabilmente sì, ma fino a quando non avremo conferma di ciò, possiamo affermare che “Goodbye” apparirà sicuramente nel prossimo album di David Guetta “7”, che arriva nei negozi il 14 settembre.

Goodbye è una canzone molto orecchiabile, il ritmo caraibico è contagioso e la melodia è da vendite assicurate.

Nicki – proprio come in “Swalla” – sembra trovarsi molto bene con Jason Derulo ed appare strano che Goodbye non sia stata rilasciata questa estate perché avrebbe potuto spaccare le classifiche.

Beh, molto probabilmente sarà una delle hit del prossimo inverno 2018/2019.

La parte che apprezzo di più della canzone? Stranamente il versetto con Willy William anche se breve. Però globalmente mi sa di traccia che funziona. Qui sotto trovate la traduzione di Goodbye in italiano e il testo in lingua originale.

Traduzione in italiano del testo di Goodbye con Jason Derulo, Nicki Minaj e Willy William

È il momento di salutarci

Ma non lasciarmi solo, resta semplicemente per la notte

Ho bisogno di te, ho bisogno di te stasera

Derulo

Ooh sono le 3 di mattina

Quando vuoi che qualcuno mi telefoni

Una sola parola in spagnolo, bae

E vengo e tu sai (cosa ?, huh)

Le ragazze di Haiti la danno via

In Giamaica la fanno rotolare

Le ragazze in Spagna fanno il più

Ma solo tu hai ottenuto la mia attenzione

Ragazza, sono giù per il tuo amore

Giù per i miei grassi, grassi

Giù per il tuo amore

Giù per il mio cattivo, cattivo

Giù per il tuo amore

Ti sto dando amore

Resta con me perché

È il momento di salutarci

Ma non lasciarmi solo, resta solo per la notte

Ho bisogno di te, ho bisogno di te stasera

Ho bisogno di te, ho bisogno di te stasera

Baby sai che è così

Dammi solo un momento

Voglio sentire il tuo corpo(sì, sì, sì)

Non ho tempo

Tu ed io, una notte di fuoco (oui, oui, oui)

Ti piace quando parlo francese (sí, sí, sí)

Ti racconto (Ti, Ti, Ti)

Parlo francese (oui, oui, oui)

Si, mami, ok

Ragazza, sono giù per il tuo amore

Giù per i miei grassi, grassi

Giù per il tuo amore

Giù per il mio cattivo, cattivo

Giù per il tuo amore

Ti sto dando amore

Resta con me perché

È tempo di (è ora) di salutare

Ma non lasciarmi solo, resta solo per la notte

Ho bisogno di te, ho bisogno di te stasera

Piccola, lo sai che è ora di dire addio

(dì addio, dì addio)

Ma non lasciarmi solo, resta solo per la notte

Ho bisogno di te, ho bisogno di te stasera (ooh)

Uh, dì loro “Papi e prim” (e prim)

Una sirenetta e lui vuole nuotare (vuole nuotare)

Un gyal luminoso così li ha resi scuri (hanno un ghiaccio fioco)

Ch-ch-chain pesante, ma ho la pelle chiara (ho la pelle chiara)

Mi tiro su e gli faccio mettere la pipa (tubo dentro)

Quindi devo correre come un trattino (trattino)

Porto la torta, gli lascio leccare la glassa (glassa)

Alcuni piccole scarpe aperte di Stuart Weitzman

Consulenza, si, sì, questo si collega (ok)

No, nessuno di voi ha mai visto la mia penna

Stivale YSL Nicki, solo per guidare

Il modo in cui il mio piede scalcia, dammi solo l’Heisman

Touchdown, touchdown, touchdown, touch-

Perché è ora di dire addio (sì)

Ma non lasciarmi solo, resta solo per la notte (solo bisogno di rompere)

Ho bisogno di te, ho bisogno di te stasera

Piccola, lo sai che è ora di dire addio

(Lo odio)

Ma non lasciarmi solo, resta solo per la notte

Ho bisogno di te, ho bisogno di te stasera

Piccola, lo sai che è così

[Outro: Nicki Minaj e Jason Derulo]

Papi Chulo

Quanto ami questo culo?

Culo, culo

Quanto ami questo culo?

Dì addio, resta la notte

Ancora una volta, ancora una volta (rrrh)

Testo di Goodbye con Jason Derulo, Nicki Minaj e Willy William

It’s time to say goodbye

But don’t leave me alone, just stay for the night

I need you, I need you tonight

Derulo

Ooh it’s 3 in the morning

Why you wash all you for me?

One word in Español, bae

And I come and you know (what?, huh)

Young and hatin’ they throw it

In Jamaica they roll it

Girls in Spain do the mostest

But only you got my focus

Girl, I’m down for your love and

Down for my fatty, fatty

Down for your love and

Down for my naughty, naughty

Down for your love and

I’m giving you love and

Stay with me ‘cause

It’s time to say goodbye

But don’t leave me alone, just stay for the night

I need you, I need you tonight

Baby, you know that it’s time to say goodbye

But don’t leave me alone, just stay for the night

I need you, I need you tonight

Baby you know that is-

Diamonds on the momento

Quiero siente de cuerpo (yeah, yeah, yeah)

De ya no tengo tiempo

Tu y yo una noche de fuego (oui, oui, oui)

Diablo con dislike (sí, sí, sí)

Teis vigo gasoil de (chi, chi, chi)

Compare hu francais (oui, oui, oui)

Sigalo o no bale’

Girl, I’m down for your love and

Down for my fatty, fatty

Down for your love and

Down for my naughty, naughty

Down for your love and

I’m giving you love and

Stay with me ‘cause

It’s time to (it’s time) say goodbye

But don’t leave me alone, just stay for the night

I need you, I need you tonight

Baby, you know that it’s time to say goodbye

(say goodbye, say goodbye)

But don’t leave me alone, just stay for the night

I need you, I need you tonight (ooh)

Uh, tell ‘em said “Papa and prim” (and prim)

A mermaid ting, and he wanna swim (he wanna swim)

A gyal bright so but them ice dim (they ice dim)

Ch-ch-chain heavy but I’m light skin (I’m light skin)

I pull up on ‘em and let them put the pipe in (pipe in)

Then I got a dash like a hyphen (hyphen)

I bring the cake let them lick the icing (icing)

So little open toast to a wise men (kyuh)

Advising, ye-yes this ties in (okay)

N-none of you hoes will ever see my pen

YSL Nicki boot, just to drive in

The way my foot ball, just give me the Heisman

Touchdown, touchdown, touchdown, touch-

‘Cause It’s time to say goodbye (yeah)

But don’t leave me alone, just stay for the night (just need to break)

I need you, I need you tonight

Baby, you know that it’s time to say goodbye

(I hate it)

But don’t leave me alone, just stay for the night

I need you, I need you tonight

Baby you know that is-

Papi chulo

Guanto amarses te culo

Culo, culo (hahaha)

Guanto amarses te culo (hahaha)

Say goodbye, stay the night

One more time, one more time (rrrr)