Meglio tardi che mai Imagine

La hit degli Imagine Dragons dal titolo “Natural” non poteva restare senza un video musicale.

Sì, ci hanno messo un po’ di tempo i ragazzi, ma l’attesa è stata ripagata da una clip degna del singolo Natural.

Il video musicale è stato presentato per la prima volta ieri sera (24 agosto 2018) su YouTube e, a partire da questo post, ha già ottenuto quasi 1 milione e 800 mila visualizzazioni.

È stato letteralmente preso d’assalto dai russi che hanno commentato a più non posso la clip sul tubo.

Il video musicale per “Natural” inizia con la statua di uno spaventapasseri posizionata in giardino e poi la telecamera prosegue in stile suspense verso la casa.

La clip è molto tetra ma interessante e i ragazzi si esibiranno con la canzone nel giardino della casa.

Dan Reynolds troverà anche il tempo per scavare una tomba e ci saranno molti riferimenti horror/zombie. Beh, godetevela qui sopra!

Qui trovate il testo di Naturale la sua traduzione in italiano.