Collaborazione a 4 zeri per Dj Snake

Selena Gomezha registrato un video musicale con Cardi B, Ozuna e DJ Snake… niente male come premessa. Vero?

Come facciamo a saperlo? Selena ha condiviso sui social media il dietro le quinte di un nuovo video musicale che ha appena girato per un singolo collaborativo con Cardi B, la star reggaeton Ozuna e il produttore DJ Snake (lo stesso di Let Me Love You con Justin Bieber).

1 di 2 - +

Ora bisognerà capire se questa sarà una nuova canzone estratta dal terzo album di Selena Gomez, ma a quanto pare – per ora – si tratta del nuovo singolo internazionale di DJ Snake.

Non si sa ancora quando DJ Snake prevederà di rilasciare questa canzone, che sarà senza dubbio un successo ovunque, ma probabilmente potrebbe vedere la luce in queste due prossime settimane.

Per quanto riguarda il materiale del dietro le quinte condiviso da Selena sui social media poche ore fa, dobbiamo ammettere che è straordinariamente bella nelle foto e nei video postati.

Con quei capelli sta benissimo. E poi molto divertenti i giochi che fa con Cardi B.

Anche voi non vedete l’ora di vedere il video musicale di questo nuovo singolo, giusto?