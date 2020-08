A poche settimane dall’uscita del visual album Black Is King, Beyoncé ha pubblicato il video di Brown Skin Girl, il brano in cui appaiono la figlia Blue Ivy Carter, WizKid e SaintJhn. Alla realizzazione della clip – diretta da Jenn Kniru – hanno partecipato anche Naomi Campbell, l’attrice Lupita Nyong’o e Kelly Rowland, ex componente delle Destiny’s Child, il primo gruppo di Beyoncé, che dichiara:

Volevamo che tutti i personaggi venissero inquadrati in una luce regale, vogliamo celebrarci l’uno con l’altro.

Il video è stato lanciato insieme a un comunicato stampa:

Per me è davvero importante che in Brown Skin Girl rappresentassimo tutte le sfumature della pelle scura. Volevamo che tutti i personaggi venissero inquadrati in una luce regale – Jenn Nkiru ha avuto l’idea delle debuttanti nere. Era importante fare tutto questo insieme, celebrarci l’uno con l’altro.

La registra Nkiru ha sottolineato:

La mia più grande ispirazione arriva dai neri, soprattutto le donne.

Black Is King è uscito su Disney+ alla fine di luglio. Basato sulla musica di The Lion King: the Gift (la colonna sonora del remake del Re Leone), è il terzo visual album della carriera di Beyoncé.

Testo di Brown Skin Girl

(Chorus)

Brown skin girl

Your skin just like pearls

The best thing in the world

Never trade you for anybody else

Singin’ brown skin girl

Your skin just like pearls

The best thing in the world

I never trade you for anybody else, singin’



(Verse 1)

She said she really grew up poor like me

Don’t believe in nothin’ but the Almighty

Just a likkle jeans and a pure white tee

She never did forever be nobody wifey, yeah

So while I may not pretty boy, your heart is amiss

Play it like a villain ‘cause she caught in a wave

Tonight I am walkin’ away

9 to 5 mind, on the grind, yeah, yeah



(Pre-Chorus)

Tonight I might fall in love, dependin’ on how you hold me

I’m glad that I’m calmin’ down, can’t let no one come control me

Keep dancin’ and call it love, she fightin’ but fallin’ slowly

If ever you are in doubt, remember what mama told me



(Chorus)

Brown skin girl, ya skin just like pearls

Your back against the world

I never trade you for anybody else, say

Brown skin girl, ya skin just like pearls

The best thing inna di world

I never trade you for anybody else, say



(Verse 2)

Pose like a trophy when Naomis walk in

She need an Oscar for that pretty dark skin

Pretty like Lupita when the cameras close in

Drip broke the levee when my Kellys roll in

I think tonight she might braid her braids

Melanin too dark to throw her shade

She minds her business and wines her waist

Gold like 24k, okay



(Pre-Chorus)

Tonight I might fall in love, dependin’ on how you hold me

I’m glad that I’m calmin’ down, can’t let no one come control me

Keep dancin’ and call it love, she fightin’ but fallin’ slowly

If ever you are in doubt, remember what mama told me



(Chorus)

Brown skin girl, ya skin just like pearls

Your back against the world

I never trade you for anybody else, say

Brown skin girl, ya skin just like pearls

The best thing inna di (about the) world

I never trade you for anybody else, say



(Bridge)

Oh, have you looked in the mirror lately? (lately)

Wish you could trade eyes with me (‘cause)

There’s complexities in complexion

But your skin, it glow like diamond

Dig me like the earth, you be giving birth

Took everything in life, baby, know your worth

I love everything about you, from your nappy curls

To every single curve, your body natural

Same skin that was broken be the same skin takin’ over

Most things out of focus, view

But when you’re in the room, they notice you (notice you)

‘Cause you’re beautiful

Yeah, you’re beautiful



(Verse 3)

The men dem gon’ fall in love

With you and all of your glory

Your skin is not only dark, it shines and it tells your story

Keep dancin’, they can’t control you

They watchin’, they all adore you

If ever you are in doubt, remember what mama told you



(Chorus)

Brown skin girl (brown skin girl)

Ya skin just like pearls (brown skin girl)

Your back against the world (oh)

I never trade you for anybody else, say (no, no)

Brown skin girl (brown skin girl)

Ya skin just like pearls (brown skin)

The best thing in all the world

I never trade you for anybody else, say

Brown skin girl

Your skin just like pearls

The best thing in the world

I never trade you for anybody else, singin’

Traduzione di Brown Skin Girl

(Ritornello)

Ragazza con la pelle scura

La tua pelle è come le perle

La cosa migliore nel mondo

Non scambiarti per nessun altro

Cantando ragazza con la pelle scura

La tua pelle è come le perle

La cosa migliore nel mondo

Non ti ho mai scambiata per nessun altra, cantando

(Strofa 1)

Dice che lei è davvero cresciuta povera come me

Non credere in niente se non nell’onnipotente

Solo un paio di jeans e una maglietta bianca

Non è mai stata per sempre la moglie di nessuno

Quindi mentre io potrei non essere un bel ragazzo, il tuo cuore è sbagliato

Prenditi gioco come un cattivo, perché lei è presa in un onda

Stanotte me ne sto andando

Ho allineato la mia mente, per la solita vita, sì, sì

(Pre-Ritornello)

Stanotte potrei innamorarmi, dipende da come mi abbracci

Sono contenta che mi stia calmando, non posso lasciare che qualcuno arrivi a controllarmi

Continua a ballare e chiamalo amore, sta combattendo ma cadendo lentamente

Se mai fossi in dubbio, ricorda cosa mi ha detto mamma

(Ritornello)

Ragazza con la pelle scura, la tua pelle è come le perle

Gira le spalle al mondo

Non ti ho mai scambiata per nessun altro, dico

Ragazza con la pelle scura, la tua pelle è come le perle

La cosa migliore in tutto il mondo

Non ti ho mai scambiata per nessun altro, dico



(Strofa 2)

Posa come un trofeo quando Naomi fa il suo ingresso

Merita un Oscar per quella bellissima pelle scura

Bella come Lupita quando le telecamere zumano

Un goccia a rotto gli argini quando la mia Kelly fa il suo ingresso

Penso che stanotte potrebbe intrecciare i suoi capelli

Melanina troppo scura per poter mettere ombra su di lei

Lei pensa ai suoi affari e si avvolge la vita

Oro 24k, ok

(Pre-Ritornello)

Stanotte potrei innamorarmi, dipende da come mi abbracci

Sono contenta che mi stia calmando, non posso lasciare che qualcuno arrivi a controllarmi

Continua a ballare e chiamalo amore, sta combattendo ma cadendo lentamente

Se mai fossi in dubbio, ricorda cosa mi ha detto mamma

(Ritornello)

Ragazza con la pelle scura, la tua pelle è come le perle

Gira le spalle al mondo

Non ti ho mai scambiata per nessun altro, dico

Ragazza con la pelle scura, la tua pelle è come le perle

La cosa migliore in tutto il mondo

Non ti ho mai scambiata per nessun altro, dico

(Bridge)

Oh, hai guardato nello specchio recentemente?

Vorrei potessi scambiare gli occhi con me (perché)

C’è complessità nella carnagione

Ma la tua pelle, splende come diamanti

Scavami come la terra, hai dato la vita

Prendi tutto nella vita, piccola, conosci il tuo valore

Amo tutto di te, dai tuoi ricci scompigliati

Ad ogni singola curva, il tuo corpo naturale

La stessa pelle che era stata distrutta sia la stessa che prende il controllo

La maggior parte delle cose sono sfocate, guarda

Ma quando sei nella stanza, loro ti notano (ti notano)

Perché sei belissima

Sì, sei bellissima

(Strofa 3)

I loro uomini, si innamoreranno di te e di tutta la tua gloriosità

La tua pelle non è solo scura, brilla e ti racconta una storia

Continua a ballare, non possono controllarti

Stanno guardando, ti adorano tutti

Se mai fossi in dubbio, ricorda cosa mi ha detto mamma

(Ritornello)

Ragazza con la pelle scura, la tua pelle è come le perle

Gira le spalle al mondo

Non ti ho mai scambiata per nessun altro, dico

Ragazza con la pelle scura, la tua pelle è come le perle

La cosa migliore in tutto il mondo

Non ti ho mai scambiata per nessun altro, dico

Ragazza con la pelle scura

La tua pelle è come le perle

La cosa migliore nel mondo

Non ti ho mai scambiata per nessun altra, cantando