Il 28 agosto (cioè venerdì prossimo) sarà un grande giorno per la musica, soprattutto se si parla di collaborazioni. Si perché usciranno l’attesissimo “Ice Cream” di Selena Gomez e BLACKPINK così come “Falling For You” di Jaden Smith e Justin Bieber. L’ultima aggiunta alla formazione è “Over Now” di Calvin Harris e The Weeknd. Tra l’altro che circolo vizioso. Sia Justin Bieber che The Weeknd sono stati insieme a Selena Gomez… che sia un rilascio studiato?

Non si sa, The Weeknd e Calvin Harris hanno annunciato la canzone sui social pubblicando una foto in studio.

Inutile dire che “Over Now” sarà una traccia molto interessante. Il produttore canadese ha dominato le classifiche musicali nel 2020 con i successi estratti dal suo album After Hours, tra cui “Blinding Lights” e “In Your Eyes“. E poi c’è anche “Smile“, collaborazione postuma con Juice WRLD entrata in top 10. Per quanto riguarda Calvin, ha avuto un anno molto più tranquillo. In effetti, “Over Now” è la prima uscita del produttore nel 2020, almeno con il suo nome. (È stato impegnato con il suo progetto parallelo, Love Regenerator). Vedi i loro annunci di seguito.