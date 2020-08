Irama ha svelato la tracklist di “Crepe”, il suo nuovo EP in uscita questo venerdì

È uno dei protagonisti indiscussi di questa estate 2020. La sua “Mediterranea” si è infatti conquistata un posto tra i tormentoni di questa stagione, risultando la canzone italiana con il più alto numero di streaming degli ultimi mesi. Il singolo farà parte dell’EP che Irama farà ascoltare al pubblico tra pochi giorni.

“Crepe” sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e negli store a partire da questo venerdì, 28 Agosto. Dopo averne rivelato la copertina alcune settimane fa è ora tempo di dare uno sguardo alla tracklist. Un enigmatico video è stato postato sui suoi profili social nel quale una voce narra i titoli delle sette tracce che compongono il progetto discografico.

Tracklist di Crepe, EP di Irama

Crepe Bazooka Mediterranea Flow Arrogante Eh mama eh Dedicato a te

Oltre a “Mediterranea” spicca anche la presenza di “Arrogante“, con il quale Irama aveva infiammato la scorsa estate. Non è stata inserita invece “Milano“, la collaborazione insieme a Francesco Sarcina pubblicata nei mesi di lockdown e il cui ricavato è stato destinato all’Ospedale Niguarda della città lombarda.

“Il mercato discografico continua a preconfezionare artisti, ma io sono nato con delle crepe e nessuno sarà mai in grado di chiuderle“, con queste parole il giovane aveva annunciato l’uscita dell’EP, che Irama presenta come fosse in parte il riflesso della propria persona. Il cantante non si è mai nascosto e ha sempre lasciato che la musica raccontasse una parte di sé. Così sembra voler fare anche “Crepe” che conterrà alcuni brani cari al giovane.

“Flow” parlerà delle sue radici, “Ho voluto ritrarre una situazione molto urban“, ha dichiarato. “Eh mama eh” descriverà un momento difficile passato a causa della pressione di vivere costantemente sotto i riflettori. Irama era già noto al pubblico anche prima della sua partecipazione al programma “Amici di Maria De Filippi” nel 2018, che gli diede la possibilità di raggiungere il successo che ancora oggi continua a mantenere, raggiungendo numeri straordinari di vendita e ascolti. Questo non significa che sia semplice sopravvivere nell’industria musicale e farlo sotto gli occhi di tutti.

Copertina EP Irama Crepe

Per poter assaporare i racconti di Irama e il nuovo EP l’appuntamento è per questo venerdì.